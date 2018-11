Una treintena de colectivos feministas pide al Hotel Sorolla que cancele unas sesiones sobre vientres de alquiler

Una treintena de colectivos feministas reclama al Hotel Palacio Sorolla de Valencia que suspenda una tanda de sesiones privadas de una empresa de vientres de alquiler para buscar potenciales clientes.

La empresa Circle Surrogacy ha reservado el próximo sábado una sala en el hotel para un evento explicativo sobre los vientres de alquiler y su forma de operar. Esta empresa, que se promociona como una de las más longevas en el sector, ofrece consultas personalizadas para padres que busquen sus servicios.

Los colectivos denuncian que "se trata de un evento de captación de clientes para una actividad considerada una violación de derechos humanos y prohibida por la legislación española". La organizaciones firmantes esperan la respuesta del establecimiento hotelero para "valorar nuevas acciones en los próximos días en relación con este evento".

En un comunicado enviado a la dirección del hotel, las agrupaciones dicen: "Queremos poner en su conocimiento que las organizaciones feministas estamos en contra de cualquier mercantilización del cuerpo de la mujer y, particularmente, la que se nombre con ese eufemismo de maternidad subrogada. Les rogamos encarecidamente que tengan a bien cancelar dicho evento por lo que supone, a nuestro entender, un descrédito para su empresa".

"Las empresas de la mal llamada “subrogación” gestionan y promocionan una actividad que supone la producción y mercantilización de personas con el objeto de obtener beneficios por ello. Una práctica del todo ilícita y falta de toda ética a la que nos oponemos absoluta y rotundamente", señalan los colectivos.

#valencia #spain we've added in-person consultations for intended parents looking to learn more about #surrogacy. Join us November 10th! #surrogacy #surrogacyagency #surrogates #eggdonors #becomeaparent #lgbtq #intendedparents #infertility pic.twitter.com/oytS933NG3