Los partidos vascos arrancan el curso político con la mirada en las municipales y la economía como telón de fondo

Los partidos vascos inician un nuevo curso político marcado por tintes electorales. Las elecciones municipales y forales se celebrarán en el mes de mayo y las diferentes formaciones arrancan motores tras el verano con aires de precampaña. Quedan muchos meses por delante, pero empieza el baile para centrar posiciones ante una contienda electoral en la que los partidos sometarán al juzgado de la ciudadanía su estrategia en un periodo en el que la economía y las políticas sociales serán el eje fundamental de las propuestas. El giro hacia lo social se dejó ver ya claramente en la campaña de las elecciones autonómicas de las que en julio se cumplieron dos años. Entonces, las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia de COVID-19 monopolizaron el discurso de las formaciones políticas. Ahora, dos años después, son las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia las que imponen de nuevo las medidas económicas y sociales como epicentro de los discursos, con propuestas que condicionarán también la negociación de los próximos Presupuestos vascos.

PNV y EH Bildu han arrancado oficialmente el curso político este viernes. Se trata precisamente de los dos partidos que se disputan más abiertamente el espacio en estas próximas elecciones, según señalan ya algunas encuestas. La lucha por este espacio puede darse sobre todo en Gipuzkoa. En los actos de ambas formaciones ya se deja ver el interés de ambas por 'venderse' como las que ofrecen las mejores recetas para sacar la cabeza de la crisis económica otoñal de la que todos advierten y en señalar las carencias de la otra formación. No es la única disputa entre los dos partidos. Tanto PNV cono EH Bildu quieren exhibir su fuerza en Madrid como socios indispensables del Gobierno de coalición en minoría con la capacidad de influencia que eso supone. El PNV se ha encontrado esta legislatura a EH Bildu como clara compentencia y la coalición abertzale intentará seguir rentabilizando su capacidad de influencia girando hacia el discurso más económico-social de los que ha mostrado hasta ahora.

El PNV, que ha celebrado su primer acto tras el verano en Zarutz, como es tradición, ha puesto en valor ser un partido de Gobierno. “Nosotras y nosotros, a lo nuestro, que es gobernar, y gobernar bien. Con el panorama económico que viene no nos podemos despistar, ni nos pueden distraer”. “Este país tiene que seguir avanzando, a pesar de las tormentas”, ha señalado Andoni Ortuzar.

El presidente del EBB ha aprovechado su intervención para advertir de nuevo al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, de que “debe cumplir sus compromisos”. “Nuestra mano como siempre está ahí. Estamos cumpliendo todos los compromisos que asumimos en la investidura de Sánchez. Toca a Sánchez y a su Gobierno cumplir los suyos”, ha advertido, recordando para los que “especulan” con que “se está preparando una relación futura con el PP”, que “nuestra hoja de ruta comienza y acaba aquí, en Euskadi”. Pero también ha cargado contra EH Bildu. “Somos un pueblo en marcha a pesar de algunos. Un pueblo que en su caminar ha tenido que llevar pesadas cargas, cargas que, además de dolor y sufrimiento, han hecho que nuestra marcha fuera más lenta”, ha señalado en relación con el terrorismo. Pero ha asegurado que “todavía hay cargas que llevamos hoy”, ligándolo con el problema energético. “Aquí a todo el mundo se le llena la boca con las energías renovables y alternativas, pero cuando hay que poner un parque de molinos de viento o una planta fotovoltaica montamos la coordinadora de turno para boicotearla, y termina no haciéndose. Y ya sabemos quién monta las coordinadoras, ¿verdad? Aquí hay que reducir el consumo de gas, pero lo que nadie dice es que sin gas no hay industria vasca competitiva, ni puestos de trabajo, consiguientemente. Se nos llena la boca hablando de soberanía, pero somos un pais energéticamente dependiente como pocos. Y de eso no podemos echarle la culpa a los de fuera. Es nuestra responsabilidad”, ha señalado.

Ortuzar ha ironizado con lo que ha llamado “el Bildu ‘Madrid Style’, el Bildu suave y proclive a los acuerdos”, y le ha ofrecido pactar el que es “hoy más importante que nunca: cómo hacemos que Euskadi camine hacia la autosostenibilidad energética. Pero un acuerdo en serio, un acuerdo de verdad. Y para las necesidades de la Euskadi real. No las inconsistencias que les hemos escuchado hasta ahora”.

EH Bildu, que ha reunido a sus cargos en Vitoria ha ratificado el aire de precampaña con la intervención en el acto de la candidata a la alcaldía de la capital alavesa y lanzando sus dardos al lehendakari y al PNV. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha presentado las advertencias del lehendakari Iñigo Urkullu sobre el “otoño difícil” y “la tormenta que se avecina” como una pretension de que sea “una situación paralizante, de resignación cristiana, en la que viene una tormenta, en la que todos la vamos a pagar”. “La resignación es la peor de las recetas”, ha dicho. Aunque iniste en el mejor plan de contingencia en estas circunstancias históricas es parar la guerra“, que en su opinión, las élites económicas y políticas han decidido alargar, ofrece también otras recetas: ”repartir equitativamente la riqueza“, ”abordar con claridad una reforma fiscal“, y la intervención de los sectores estratégicos como el energético y el mercado inmobiliarios, como ya señaló tras la reunión de la mesa política de la coalición el pasado lunes. Y aunque no ovidan las aspiraciones soberanistas, los mensajes se centran en el empleo, la economía y las pensiones. ”La política está para resolver los problemas de la gente“, ha señalado Otegi.

También Ezker Anitza-IU, una de las patas de la coalición Elkarrekin Podemos ha marcado este viernes las posiciones para el nuevo curso político con la exigencia de una reforma fiscal como uno de los ejes fundamentales de su propuesta. Según ha recordado el secretario de Organización del Ezker Anitza-IU y parlamentario de Elkarrekin Podemos IU, Iñigo Martínez, “el PNV mantiene la política fiscal pactada con el PP y apoyada con el PSE”, y ya ha lanzando que esa fiscalidad será una línea roja si se quiere su apoyo a los Presupuestos vascos del próximo ejercicio: “Si el PNV quiere los votos de la izquierda sabe que necesita esa reforma fiscal progresista, y si el PSE quiere seguir autoconsiderándose de izquierdas sabe que éste es el camino, y no hacer seguidismo de la fiscalidad de la derecha”. También ha abogado porque los impuestos que graban los beneficios extraordinarios de las energéticas sean permanentes y por crear una empresa pública de energía verde. Ezker Anitza-IU ha abogado por conseguir la “máxima unidad de las fuerzas de la izquierda, verdes y feministas” de cara a las elecciones municipales, ampliar su actual coalición con Podemos Ahal Dugu, así como el de “respaldar” el proyecto político de Yolanda Díaz, quien el próximo 9 de septiembre presentará 'Sumar' en Bilbao.

PSE-EE celebrará reuniones de sus ejecutivas territoriales la próxima semana, aunque la dirección socialista en Euskadi no se reunirá hasta después del encuentro del Comité Nacional del 14 de septiembre, que será el que establezca el calendario para el proceso de cara a las elecciones municipales y forales de mayo de 2023. De nomento, se presentan convulsas en Gipuzkoa con el sorpresivo anuncio de Odón Elorza de presentarse a las primarias para intentar volver a ser candidato a la alcaldía de Donostia. Al margen de candidaturas, el PSE quiere rentabilizar en las urnas su presencia en el Gobierno vasco, con la duda de si se mantendrán los gobiernos de coalición con el PNV en ayuntamientos y diputaciones en el caso de que fueran posibles, como tras los últimos comicios, o la coalición comienza a resquebrajarse en el ámbito municipal.

En cuanto al PP, su comité de dirección ha mantenido este viernes un primer encuentro vía telemática, en el que el partido de Carlos Iturgaiz ha analizado la “preocupante situación económica y energética que viviremos este otoño todos los vascos”. Los populares, que critican las propuestas de Sánchez, aprovecha para cargar contra un PNV que “las apoya y aplaude, nos hacen más pobres y nos pintan un futuro incierto”.

De momento, el congreso para elegir al nuevo presidente del PP vasco se ha pospuesto hasta después de las elecciones municipales, por lo que Carlos Iturgaiz, nombrado por Pablo Casado, seguirá al frente del partido.