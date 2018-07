La lucha LGTB+ cumple 40 años y todos quieren una porción de la tarta

No todos los días son 28 de junio. La música, el baile, el tono festivo, la aprobación de leyes en favor de los derechos LGTB+, todo se atenúa los días que no son 28 de junio. El domingo ya era 1 de julio, habían pasado tres días, ya no era ni veintiocho ni junio, cuando Sestao amaneció con una nueva agresión homófoba. La música y el baile fueron sustituidos por gritos de repulsa por parte de los vecinos de la localidad.

Sin embargo, ni la fachada del Ayuntamiento de Bilbao ni el estadio de San Mamés se iluminaron con la icónica bandera del arcoíris. El Ayuntamiento de la misma localidad de Sestao condenó los hechos, las demás instituciones públicas quedaron en silencio. Ya lo advirtió Berdindu, Servicio de Información y Atención del Gobierno Vasco en su comunicado el mismo día 28 de junio: “A día de hoy una cuarta parte de los delitos de odio registrados en la CAV están relacionados con la diversidad sexual”. En el mismo escrito, Berdindu animaba a la participación en los actos de “sensibilización y reivindicación”.

Desde Bilbao Pride, plataforma apoyada por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, la semana que precedió al Día del Orgullo, se organizaron actividades destinadas a la visibilización de los colectivos con un programa sociocultural repleto, donde también se aportaba información y diferentes materiales para festejar el mes del Pride. Exposiciones, talleres y música. Todo para hacer llegar uno de los lemas que se impulsó desde el proyecto respaldado por el Ayuntamiento: “Bilbao es una ciudad llena de orgullo”.

San Mames se ilumina por el Orgullo 2018

La lucha no está en venta

En la otra cara de la moneda encontramos a las diferentes asociaciones que conforman el colectivo LGTB+ en Bizkaia, –Aldarte, Bizigay, Ehgam, Iris Proiektua, Ozen! LGTB Liga, Intifada Marika, Guztiok, Euskohartzak y Sare Lesbianista– que consiguieron realizar una marcha histórica de centenares de personas por las principales calles de la ciudad al grito de “Nuestro orgullo no se vende” el mismo 28J. Un orgullo que, en Bilbao, brotó allá por 1978 con unas primeras movilizaciones no tan masivas por el miedo. Aquello finalizó con 138 detenidos.

En un comunicado oficial emitido por la Koordinadora28J se denunció la apropiación y comercialización de la lucha con un recorrido de cuatro décadas: “El colectivo LGTB+ ha pasado de enemigo a interés en un mercado neoliberal en el que los derechos y libertades se modelan a través de una pregunta: ‘¿Nos beneficia?’ ”.

Desde la propia Koordinadora28J señalan directamente a los organizadores del Bilbao Pride, Ayuntamiento y Diputación, por crear “un proyecto-respuesta a una necesidad capitalista que nada tiene que ver con el Orgullo”, un día que representa “la lucha real de los colectivos oprimidos durante 40 años”.

Además, el colectivo exige cambios que aporten a la mejora del entorno LGTB+. Jaime Mendia, expresó su enfado con las instituciones: “Queremos que se deje de apoyar el modelo ‘Pride’ y que se avance en la derogación de la normativa de uso del espacio público, así como el cumplimiento del protocolo contra la LGTBfobia, que sigue en el cajón desde hace años”.

“Las agresiones LGTBfobas son nuestro día a día. Consideramos prioritario llevar cabo un proyecto de apoyo a las víctimas, así como invertir en sensibilización y en medios para frenar las agresiones”, reivindicó Udane HerFer desde la Koordinadora28J.

La sede de la Comunidad exhibe desde hoy la bandera del Orgullo en su fachada EFE

Fábrica de billetes

Si el Che Guevara llegó a ser tendencia antes de la existencia de redes sociales, si Inditex ha conseguido vender millones de camisetas con la palabra “Feminist” estampada en rojo y a la vez otras tantas con una Frida Kahlo sin su entrecejo, la maquinaria comercial será capaz de vender por kilos las banderas con los seis colores que componen el arcoíris. Así lo explicaba Jon Ruiz de Infante, miembro de EQUO Berdeak y de la Red EQUO LGTBI+ en su artículo 28J S.A. para eldiarionorte.es: “¿Debemos tolerar que compren nuestros principios por una cuestión de marketing y venta? La respuesta debe ser un contundente NO. Y es nuestra responsabilidad denunciar cualquier intento de apropiación con el único objetivo de vender un producto”.

Y es exactamente de esto de lo que se alejan las organizaciones LGTB+. Su lucha es también “contra el sistema capitalista” que, según se declaró desde los colectivos LGTB+, sigue aplastando a los más vulnerables. Ruiz de Infante señaló que la lucha debe tener un “espíritu crítico, de denuncia social, contra la norma establecida e impuesta”. Porque como dice, revelarse contra el sistema capitalista es “combatir el sistema opresor que expulsa a la periferia a todas las personas que no sigue sus patrones”, entre estas personas, el colectivo de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y el resto de identidades no normativas.

Erlantz Iglesias, también desde la Koordinadora28J, señaló que el Bilbao Pride es una copia a las grandes ciudades por parte de aquellas que quieren ser situadas en el mapa para atribuirse una imagen de tolerancia que muchas veces no existe. “Bilbao no se queda atrás, quiere recibir turismo de alto nivel adquisitivo. No somos producto de consumo”, sentenció.

La puerta del Orgullo 2018 se cierra este 8 de julio en Madrid. Las celebraciones, desfiles, pregones, actuaciones, la música en directo, y, en general, la fiesta LGTB+ no se detendrá hasta entonces. Pero el 9 seguirá siendo un buen día para seguir luchando por la liberación de cada una de las letras que conforman el colectivo, perseguido y penado aún en 72 países del mundo, y celebrándolo con mucho ruido.