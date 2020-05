Osakidetza elimina también datos sobre hospitales, municipios y zonas de salud en su informe diario sobre la pandemia

"Dado que la tendencia de la epidemia sigue siendo positiva, los datos ofrecidos seguirán adaptándose a las circunstancias, por lo que en los próximos días el boletín podrá experimentarse cambios, de los que se irán informando de forma oportuna". Con esta somera explicación, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha ejecutado un nuevo recorte en su informe diario sobre la evolución del coronavirus en Euskadi, del que desaparecen los datos de la situación de los hospitales y clínicas privadas, los casos positivos por municipios y la incidencia por zonas de salud. Llega solamente 24 horas después de que se eliminara el dato territorializado del denominado R0 justamente cuando había superado nuevamente el valor de 1 en Álava y Gipuzkoa, un indicador que se considera preocupante.

Asimismo, Osakidetza ha ofrecido este jueves un número de nuevos contagios (38, 5 en Álava, 30 en Bizkaia y 3 en Gipuzkoa) diferente al que ofrece para Euskadi el Ministerio de Sanidad (5). Este desfase, aunque no suficientemente explicado, puede deberse a un ajuste horario ya que, a partir de ahora, los datos no se medirán hasta las 20.00 horas sino por días completos para "conocer con mayor precisión la foto diaria de la pandemia". Preguntado por la supresión de datos, el Departamento de Salud se ha limitado a indicar a este periódico que "la situación de la epidemia es diferente a la de hace dos meses y debe adaptarse también" el boletín.

Preocupación por las aglomeraciones

Los positivos totales conocidos son 18.316, 4.868 en Álava, 10.332 en Bizkaia y 3.116 en Gipuzkoa. Los fallecidos son 1.454, 356 alaveses, 815 vizcaínos y 283 guipuzcoanos. 12 de ellos han muerto en las últimas horas. En Euskadi quedan 415 personas hospitalizadas. No se sabe cuántas en cada centro. No obstante, según información del Ministerio de Sanidad, 39 personas ingresaron este miércoles por ver empeorada su situación. En la UCI quedan 55 personas. Asimismo, el R0 continúa creciendo y se ubica en 0,85, cada vez más cerca de 1, que se considera el umbral en que la pandemia entraría en fase de expansión.

Por otro lado, en un informe sobre la desescalada enviado por el Gobierno a los partidos de la oposición, los responsables del Departamento de Salud reconocen que en esta fase de "flexibilización" del confinamiento "no se han respetado en todos los casos las recomendaciones emitidas por Salud Pública". Ello ha derivado "en ocasiones" en "aglomeraciones no deseadas". No se valora aún lo ocurrido durante la fase 1, pero sostiene este documento que "en la fase 0, como consecuencia de la no observancia de las medidas de distanciamiento individual, se han producido situaciones de riesgo no desdeñables en cuanto a la evolución de la pandemia". No obstante, esos riesgos no se han traducido, según las autoridades sanitarias, en "efecto significativos" en forma de contagios.

Quedan 146 mayores hospitalizados o aislados

En cuanto a la situación de las residencias vascas, se confirma el frenazo de la letalidad, con estabilidad en las cifras de Gipuzkoa y Álava, si bien se desconocen los datos de Bizkaia. Además, otros cinco centros guipuzcoanos han dado por superados sus focos de COVID-19 al no quedar ya en ellos casos activos, aunque en algunos como Egogain de Eibar o Santa Ana de Zarautz han sufrido más de una decena de defunciones. En Bizkaia quedan casos en 40 de los 50 recursos que tuvieron brotes. Álava no ha dado nuevos datos en las últimas horas a este respecto.

El resumen general muestra que, al menos, se han registrado 3.394 contagios de coronavirus y, como mínimo, 572 fallecimientos, un 17%. Los recuperados o dados de alta son 1.619, el 47% del total. Quedan 146 mayores o bien hospitalizados o bien aislados en los centros medicalizados habilitados al efecto en los tres territorios.

Aquí el desglose de los últimos datos de las tres diputaciones: