València recupera els coberts del port: de boxs de Fórmula 1 a contenidor cultural i d’innovació

Cada vegada són menys els vestigis que queden al port de València relacionats amb el circuit urbà de Fórmula 1.

Els més importants estaven situats en els coberts 4 i 5, unes naus de decoració modernista que daten de l’any 1911 creades com a punts d’emmagatzematge per a l’exportació de qualsevol tipus de productes hortofructícoles i en què quasi un segle després, l’any 2008, es van situar els boxs dels diferents equips d’automobilisme, i també el paddock.

Els operaris ultimen el desmuntatge dels boxs del cobert 4 JESÚS CÍSCAR

La construcció d’aquestes instal·lacions va suposar un cost de 14,6 milions d’euros per a la Generalitat Valenciana, llavors dirigida per Francisco Camps (PP), que declararà com a investigat pel cas Valmor, el procés judicial pel qual s’investiga l’organització de les curses a través de l’empresa esmentada i la decisió per part del successor de Camps, Alberto Fabra, que l’Administració autonòmica assumira el seu deute, xifrat en 34 milions.

Així, després de l’últim Gran Premi celebrat l’any 2012, aquests coberts, amb l’equipament propi del circ de la Fórmula 1 inclòs, van caure en l’abandó i la degradació fins que al gener del 2016, el nou Consell que presideix Ximo Puig va aprovar la liberalització de tots els terrenys del port de València vinculats a la Fórmula 1 per a poder donar-los un ús civil.

El desmantellament de les instal·lacions de la Fórmula 1 en el cobert 4 pràcticament finalitzat JESÚS CÍSCAR

Després d’aquest tràmit administratiu, la Conselleria d’Obres Públiques va iniciar el mes de setembre passat les obres de desmuntatge dels boxs i de la resta de les instal·lacions que en l’actualitat, tal com ha comprovat in situ eldiario.es, encaren la recta final.

De fet, fonts del departament esmentat han informat que les faenes de desmuntatge de les instal·lacions del circuit urbà en el cobert 4 acabaran d’ací a una setmana i que ara se centren en el 5, de manera que tot estarà acabat al començament del març.

Vista exterior del cobert 4 sense els boxs JESÚS CÍSCAR

El desmantellament dels equipaments de la Fórmula 1 ha suposat un cost per a la Conselleria de 20.000 euros, gràcies al fet que es van adjudicar les faenes a una empresa especialitzada que s’ha quedat amb tot el material reutilitzable per vendre’l posteriorment a través d’una subhasta.

Això ha permés reduir la despesa per a les arques públiques en un 97%, ja que la totalitat de les faenes de desmuntatge estaven valorades en 700.000 euros.

Restes del panell posterior del podium en el cobert 5 JESÚS CÍSCAR

Així, una vegada acabades les obres, l’Ajuntament de València, titular dels coberts, els cedirà al Consorci perquè els gestione.

Fonts de l’organisme de què formen part el consistori, la Generalitat i el Govern central han informat que tenen sol·licitada una subvenció amb l’objectiu d’aconseguir fons per encetar la rehabilitació d’ambdues naus com més prompte millor i una vegada assegurada la consistència de l’estructura.

Restes dels vàters dels boxs i el paddock JESÚS CÍSCAR

Una vegada estiguen rehabilitats, l’objectiu és donar-los un ús relacionat amb la innovació i el foment empresarial, per la qual cosa es pretén que s’hi instal·len indústries relacionades amb la intel·ligència i la tecnologia, i també amb esdeveniments culturals com ara exposicions o actuacions de qualsevol mena.

D’altra banda, les mateixes fonts han informat que les faenes per a la rehabilitació del cobert 2, el més pròxim a l’edifici Veles e Vents que no estava afectat per la Fórmula 1, s’iniciaran "de manera imminent". Les obres duraran sis mesos i tenen un pressupost de 650.000 euros.

El cobert 5 amb l'estructura dels boxs i el paddock per desmuntar JESÚS CÍSCAR

Aquesta nau serà d’ús públic i es destinarà a la realització d’esdeveniments de qualsevol mena promoguts per qualsevol entitat o associació, o fins i tot per a mercats temporals de quilòmetre zero en què es vendran productes acabats de collir de l’horta valenciana.

En total, el circuit urbà i els equipaments annexos (boxs inclosos) han costat a les arques autonòmiques 98,1 milions d’euros, malgrat que el PP de Camps va assegurar que no costarien ni euro als valencians.

D’aquests diners, el Consell ha d’abonar cada any 7,5 milions d’euros fins al 2023 per a pagar un crèdit de 60 milions que es va sol·licitar per finançar les obres.