El PP exhibeix la seua valencianofòbia a Castelló

"Esto se está pasando de castaño a oscuro". Amb aquesta frase, Begoña Carrasco es va queixar dimarts en el seu perfil d'una xarxa social de la campanya de promoció del valencià entre els nadons de l'Ajuntament de Castelló, que inclou una carta en la qual s'aconsella als pares i mares valencianoparlants que parlen en aquest idioma als seus fills.

La mesura porta un any en marxa, però Carrasco ha triat aquest moment per a criticar-la perquè, segons va explicar ella mateixa en la seua publicació, una de les seues amigues ha sigut mare i ha rebut la missiva. La portaveu descriu que la carta recorda "la importància de parlar-li al seu fillet/a en valencià, (...) que pot posar-li un nom en valencià".

El document també informa als pares recents que poden "adequar les grafies castellanitzades" dels cognoms, com per exemple transformar "Casañ" en "Casany". Carrasco es mostra escandalitzada per tots aquests consells. En la carta, que ella mateixa adjunta a la seua publicació, l'Ajuntament recorda als pares que "com més llengües es coneguen, més cultes seran i més oportunitats tindran les persones en el futur".

També a Moncofa i Benicàssim

L'equip de Govern de Castelló, format per PSPV i Compromís, va recordar dimecres a Carrasco que aquesta campanya porta en marxa més d'un any, i que funciona també en altres ciutats de la província on governa el PP, com és el cas de Moncofa i Benicàssim.

No és la primera vegada que el PP de la ciutat mostra un rebuig frontal a mesures de promoció d'una de les llengües oficials. Recentment, va rebutjar la proposta de designar la forma valenciana, "Castelló", com a nom oficial de la ciutat. Els seus motius són que és un "debat estèril", que forma part d'un "particular procés" de l'Executiu local. Uns arguments que van competir en duresa amb els de Ciutadans, que va acusar a PSPV-PSOE i Compromís d'encoratjar l'odi al castellà.

No obstant això, el mateix PP va impulsar la normalització del nom a favor de la paraula valenciana del municipi veí de Vila-real. També va fer costat recentment a aquest mateix canvi a València. Aquesta pràctica és habitual a la Comunitat Valenciana, on el 80% de les localitats han triat la versió valenciana com a nom oficial, segons dades de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Al gener, Carrasco també es va oposar a la intenció de l'Ajuntament de retolar els noms dels carrers només en valencià, per a acabar amb la repetició que suposa la doble retolació. El PP municipal va afirmar que aquesta mesura suposava "discriminar el castellà".