La unidad de la izquierda en Andalucía se fractura al primer amago de pactar la candidatura única

Seis partidos políticos a la izquierda del PSOE anunciaron el lunes un preacuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones de Andalucía, abriendo una hoja de ruta para consensuar el programa político, los equipos de trabajo técnicos y las candidaturas. En el comunicado aparecía IU, Podemos, Equo, Alianza Verde, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Los dos últimos ya formaban parte de otra coalición de tres partidos, recién construida y con su marca inscrita en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior: Andaluces Levantaos. El tercer integrante de este sujeto político era el grupo andalucista Andalucía por Sí (AxSí), que asistió a la reunión del lunes, participó de la negociación, y al finalizar pidió 48 horas de plazo para consultar con su ejecutiva si se sumaba al proyecto de confluencia.

Transcurrido ese plazo, el líder de AxSí y alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha anunciado que se desmarca del plan de sus compañeros por considerar la propuesta “oportunista” y “guiada por Madrid”, aunque mantiene su intención de seguir dentro de la coalición Andaluces Levantaos. Esta decisión abre un escenario complicado desde varias perspectivas.

Primero, porque Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz tienen un pie dentro de la coalición con AxSí -que apenas tiene tres meses de vida- y otro en la recién esbozada confluencia con Unidas Podemos. Si los trabajos de reunificación de la izquierda de este segundo proyecto prosperan, cabe suponer que su coalición inicial se romperá nada más nacer. O bien al contrario: puede que el plan de formar una candidatura única con el resto de fuerzas de izquierdas se estanque -Más País ha expresado sus reservas nada más hacerse público el comunicado conjunto- y la tríada de Andaluces Levantaos decida concurrir con sus propias siglas, ya registradas como partido.

El resultado, en cualquiera de los dos casos, sería justo lo que se pretendía evitar en unas elecciones en las que el bloque conservador PP-Ciudadanos-Vox muestra una clara ventaja al mapa diseminado de las izquierdas en Andalucía: tres papeletas distintas a la izquierda del PSOE, contando con la coalición Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez, que fue la primera en desmarcarse de la nueva confluencia.

El portazo de AxSí, adelantado por enandaluz.es y confirmado por este periódico, tiene mucho que ver con sus recelos con un plan de reunificación de las izquierdas andaluzas que, dicen, se está tutelando desde Madrid, y no dará lugar a un partido “de obediencia andaluza”, como se comprometieron el lunes en el comunicado conjunto. Los andalucistas consideran ese punto “una condición sine qua non, una línea roja”, y aseguran que “la obediencia a los intereses de Andalucía es clave para cualquier propuesta política y por tanto no concibe participar en un proyecto de oportunismo político o guiado por intereses electorales de Madrid”.

González defiende su partido como “la única papeleta andalucista de los últimos comicios”, tras la desintegración del Partido Andalucista, y mantiene su apuesta por la coalición Andaluces Levantaos, “un proyecto nuevo, transversal, andalucista, verde y social que siente desde Andalucía, pensando en andaluz y para Andalucía”. El proyecto de confluencia que pilotan Unidas Podemos, aún lleno de incógnitas, integra a partidos “con estructuras centralistas que no anteponen” los intereses de Andalucía a los de sus formaciones, denuncian desde AxSí.