¿Qué pasó en Castilla-La Mancha en 2022?

¿Repasamos 2022 informativamente hablando? Es difícil hacer un resumen. Fue el año en el que quisimos dar por superada la pandemia de la COVID-19 y en el que Castilla-La Mancha acogió a más de 2.700 personas procedentes de Ucrania y nació Aydan, el primer bebé hispano-afgano de padres refugiados por otro gran éxodo en Afganistán.

Quizá no nos acordamos ya, pero en enero seguíamos pendientes de cómo vacunarnos con la dosis de recuerdo. Ese mes, el Gobierno regional decía que frenaba la instalación de macrogranjas hasta diciembre de 2024. Los ánimos por aquel entonces estaban muy caldeados especialmente en los pueblos de Cuenca y Albacete. Los vecinos de los municipios con ganadería industrial decían sentirse “humillados” y la polémica todavía no ha terminado. Ahora piden paso las instalaciones de biogás para dar salida a tanto purín.

Después vinieron muchas y muy diferentes noticias que hemos ido contando. Vamos por partes.

1.- La elevada temperatura política ante las elecciones en 2023

En clave política los últimos compases del año han convertido a Castilla-La Mancha en foco nacional, no solo por las explosivas declaraciones el presidente regional Emiliano García-Page contra las decisiones del Gobierno de España (y no solo nos referimos a las últimas contra la reforma del Código Penal), sino por la evidente pelea política antes las próximas elecciones municipales autonómicas y municipales. No son hasta mayo de 2023, pero ya han hecho subir la temperatura política y los discursos son cada vez más agresivos: “Traidor”, “muñeco de ventrílocuo”, son algunos de los últimos apelativos que se han cruzado PP y PSOE. El presidente de las Cortes regionales ha tenido que hacer un llamamiento a la moderación, a todos y todas.

Ciudadanos, en horas bajas, se aferra a su refundación prevista para mediados del mes de enero. Podemos ha elegido a José Luis García Gascón, actual coordinador autonómico, como candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha. Equo ha cambiado de liderazgo regional y dos nuevas formaciones anuncian su intención de dar la batalla, Más País Castilla-La Mancha y Alianza Verde. Estos y otros partidos políticos que, o no se presentaron o no lograron escaño en el Parlamento de Castilla-La Mancha, acaban de anunciar que “avanza” una amplia confluencia progresista. Otras personas, desde la España vaciada, se suman al arco político regional, con intención de representar a sus vecinos en las instituciones el año que viene, como Cuenca Ahora.

En las Cortes de Castilla-la Mancha este año se han aprobado nueve leyes. Destacamos una de ellas: la ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. En cuestiones legislativas, aunque del ámbito nacional, la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en España puso el foco en el Alcázar de Toledo donde se encuentran, entre otros, los altos mandos franquistas José Moscardó y Jaime Milans del Bosch que, según la nueva ley, ocupan un lugar público del que deberían salir.

Sin dejar la política y la gestión pública, hemos seguido la rocambolesca historia de un barco que el PP compró para la Diputación de Toledo. O el despropósito económico y político que ha llevado a tirar, literalmente, casi un millón de euros en rehabilitar un centenario balneario en Yémeda (Cuenca), además de tener que devolver otros dos millones de euros de fondos europeos. Resulta que quienes lo planearon no contaron con que está en una zona inundable, según la normativa del siglo XXI.

2.- Castilla-La Mancha, líder de inflación que tensa la relación sindicatos-patronal

En clave económica, este 2022 ha mantenido a Castilla-La Mancha como líder de la inflación en España. Los sindicatos plantearon ya a mediados de año que o se subían los salarios o habría conflicto.

Los paros y las huelgas en distintos sectores económicos han sido constantes y la tensión entre patronal y sindicatos se mantiene con un duro cruce de declaraciones entre los empresarios que acusan a los sindicatos de “mentir” sobre ellos, mientras que los representantes de los trabajadores dejaban claro que, en este contexto económico convulso, no son las empresas las que están mal, sino los trabajadores.

En marzo los camioneros colapsaron las carreteras y los puertos para denunciar su situación. Castilla-La Mancha tuvo que habilitar un convoy escoltado desde Cartagena para que las materias primas pudieran llegar hasta ganaderos y agricultores. En noviembre hubo un nuevo amago de huelga, sin éxito. Al igual que en marzo, estaba capitaneada por un albaceteño, Manuel Hernández, transportista sin camión y afín a Vox.

Y cuando hablamos de economía también hay que hacerlo del sector público. En abril vimos al personal interino manifestándose en Toledo con peinetas. “Page es igual que Cospedal”, decían. No todos tienen claro que se han superado los recortes del Gobierno del PP en la región entre 2011 y 2015.

Por cierto, hablando de actividades económicas, apenas quedan esquiladores. Es un trabajo duro y “la gente prefiere no deslomarse”, según nos contaba Juan Carlos desde Guadalajara, uno de los pocos de España.

La despoblación y la España vaciada han sido otro de los asuntos del año. Cuenca ha conseguido, junto con Soria y Teruel, financiación europea para intentar paliarlo. Ahora, una parte de Guadalajara aspira a lo mismo.

3.- Un año de incendios y altísimas temperaturas

Este año una cuarta parte de los incendios en Castilla-La Mancha han sido intencionados. En verano explicamos cómo se investigan por parte de los agentes medioambientales, que trabajan de forma conjunta con los equipos del SEPRONA, de la Guardia Civil.

Durante los peores momentos de la campaña de extinción, con altísimas temperaturas, el Gobierno de Castilla-La Mancha mostraba su enfado con el sector agrario: “Que se atengan a las consecuencias”, les decían al considerar que no se estaban cumpliendo las restricciones en el campo por la ola de calor.

El presidente regional Emiliano García-Page ha llegado a sugerir que en la financiación autonómica se debe tener en cuenta la masa forestal en cada región o que no dudaría en ir a los tribunales ante negligencias que desaten incendios. Los expertos advertían este año de la necesidad de empezar a trabajar en refugios para proteger a la población de los grandes incendios.

Vanesa, bombera forestal en Toledo nos contaba que los incendios no son solo fruto del cambio climático o de las olas de calor. La gestión forestal también es fundamental. En esta última parte del año, la empresa pública GEACAM y los sindicatos han firmado el primer convenio tras casi 10 años y habrá 1.900 bomberos forestales fijos.

Y hablando de incendios, el juez absolvió en abril a todos los cargos políticos por el incendio de Chiloeches, en Guadalajara.

La ola de calor dejaban malas noticias para las Tablas de Daimiel que necesitaron un tratamiento de choque cuya efectividad no está clara. Y sin duda esas altas temperaturas nos invitaron a todos a buscar refrescarnos. Hubo ocho accidentes en 15 días que obligaron a reforzar vigilancia, reducir aforo y “llamar al civismo” en las Chorreras del Cabriel, en Ciudad Real.

El calor también revelaba las dificultades para trabajar en algunos sectores. Contamos la historia de los guías de turismo en los yacimientos arqueológicos, trabajando a altas temperaturas y “sin agua corriente”.

El agua siguió y sigue siendo noticia por varias razones. En la cabecera del Tajo sigue dando de qué hablar debido al polémico trasvase al Segura a punto de desatar una nueva guerra territorial. Y ante su escasez, no hay que olvidar las pocas lluvias de este año que termina, el Gobierno de Castilla-La Mancha se planteó un impuesto al agua. De momento está parado.

Y hablando de agua, Manzanares cobrará, tras años de conflicto, la deuda millonaria del vecino municipio de Membrilla al que se suministra. El Ayuntamiento se la cobraba a los vecinos, pero no pagaba a su homólogo en la provincia de Ciudad Real.

4.-Adiós al ATC, a la nuclear de Zorita, al tren convencional en Cuenca… y ¡hola Meta!

Sí, en 2022 seguimos a vueltas con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en el pueblo conquense de Villar de Cañas. Al final no habrá uno sino varios almacenes individualizados temporales, los ATI, en las centrales nucleares. Está de acuerdo incluso el Consejo de Seguridad Nuclear (CNS), el máximo órgano responsable de lo que pasa con este tipo de energía en nuestro país.

García-Page dio este año por ganada su batalla contra el basurero nuclear en Cuenca pero el PP no se rinde. Además, contamos cómo se ha desmontado la central nuclear más antigua de España. La ‘José Cabrera’ estaba en Almonacid de Zorita (Guadalajara).

Este año también hubo que despedirse de la línea de tren convencional Madrid-Cuenca-Utiel que vertebraba la provincia conquense después de 140 años y que, según las instituciones gobernadas por el PSOE, deben sustituirse por transporte a demanda o la alta velocidad. La decisión ha sido muy contestada y está en los tribunales.

De carreteras (de su estado óptimo) no andamos muy sobrados si citamos algunos casos llamativos: en Guadalajara este año mostraban su preocupación por la que que se conoce como 'la muralla china', una vía para unir dos pueblos en la España vaciada.

Y mientras determinadas infraestructuras se desmontan, otras llegan (o llegarán) a la región. Facebook quiere instalarse en Talavera de la Reina (la empresa matriz en realidad, Meta). Fue una de las noticias más sonadas de este año. O la implantación de un parque de aventuras en Cuenca de la mano del grupo empresarial Toro Verde.

También fue noticia el boom de las plantas fotovoltaicas hasta el punto de que su proliferación en la región ha tenido contestación, de la organización agraria en Guadalajara (APAG) y del alcalde 'rebelde' de Cabanillas del Campo ante la invasión de placas solares.

5.- 2022, un pésimo año con seis víctimas de violencia machista

No ha sido un buen año si tenemos que hablar de violencia machista. Este 2022 se perfila como el peor desde 2017. Seis mujeres asesinadas en la región. La última era natural de Barrax (Albacete), víctima de un incendio que presuntamente provocó el hombre con el que convivía.

En el cierre de este 2022 hemos conocido además dos noticias impactantes. Una guardia civil asesinaba presuntamente a sus dos hijas en Quintanar del Rey (Cuenca) y después se suicidaba. Y además, en Guadalajara han salido a la luz posibles abusos sexuales en el Colegio Maristas de la ciudad que datan de los años 80. Era la única provincia española en la que no se conocían casos de abusos en el seno de la Iglesia.

En octubre informamos de la mayor indemnización por negligencia médica en España: 5,2 millones por lesiones a una bebé en un parto.

Meses atrás tuvimos que contar que algunas personas atentan contra el patrimonio cultural y lo destruyen, quizá para siempre. Hubo varios casos, pero recordamos cómo pintaron una bandera de España sobre una pintura rupestre en Ciudad Real.

Tuvimos que lamentar la muerte de uno de los 'personajes' favoritos de esta redacción: el lince Lucero tenía solo tres patas, ayudó a consolidar la recuperación de la especie en la región e incluso extenderla a la provincia de Albacete, pero falleció ahogado en una balsa de riego.

Afortunadamente hubo noticias positivas: encontraron una de las espadas de hierro “más antiguas” de España y hoy se guarda en Ciudad Real.

Feliz 2023. Os deseamos un año cargado de buenas noticias.