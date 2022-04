El Gobierno valenciano convoca una revisión de los protocolos de violencia de género para analizar el caso del menor asesinado en Sueca

El Gobierno valenciano convoca a los agentes implicados en la acción contra la violencia de género para analizar las grietas del sistema judicial de protección tras el asesinato de un menor en Sueca. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, celebra una reunión este miércoles con representantes de Fiscalía, los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, los agentes de protección a las víctimas y el Instituto de Medicina Legal para detectar los fallos de procedimiento que posibilitaron que un varón, con una orden de alejamiento y una condena por malos tratos a su pareja, tuviera contacto con su hijo pese a la suspensión del régimen de visitas.

La consellera de Justicia ha lamentado que pese a que la madre del menor denunciara a su agresor, el sistema de protección “no ha sido capaz de detectar al monstruo, el riesgo que corría esa mujer, y sobre todo el menor, y no hemos podido anticiparnos”. El asesinato se investiga como un caso de violencia vicaria, aquella forma de violencia de género que impacta de forma directa en los menores. Bravo apunta que socialmente hay que sentirse muy consternados porque “cada asesinato de una mujer o de un niño, cuando además hay un procedimiento judicial, es un mayor fracaso”. “A las víctimas les cuesta mucho denunciar, y no podemos ni asumir ni tolerar que estas cosas sigan ocurriendo”, ha añadido.

La titular de Justicia, que se ha mostrado crítica con los juicios rápidos, como la falta de comunicación entre las partes “porque es bastante incomprensible que el letrado que asiste a la víctima no tuviera conocimiento de que había iniciado un proceso de separación un mes antes, así como que no se adopten medidas sobre la vivienda habitual, que en ningún momento se comunique que hay un procedimiento de separación y que, ante un monstruo de esa entidad, no seamos capaces de detectar el verdadero riesgo que está sufriendo esa víctima y ese menor”.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha abogado por revisar toda la cadena judicial para analizar los fallos de procedimiento. Calero ha defendido que hace falta una mayor coordinación en la justicia tras el asesinato de un niño a manos de su padre, pese a haber sido condenado por malos tratos contra la madre en otro procedimiento del que el juzgado que tramitó el divorcio no había sido informado.

Compromís pregunta si se revisarán los protocolos y los cruces de datos

En paralelo, el grupo Compromís ha registrado varias preguntas en las Corts Valencianes sobre los protoclos de violencia machista centrados en la violencia vicaria. La diputada Mónica Álvaro insta a la titular de Justicia a revisar los procedimientos de intercambio de información entre juzgados de lo civil y lo penal en el ámbito de la familia y pregunta qué medidas tiene previstas el Consell para impulsar la integración informática en el sistema judicial.