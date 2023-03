PP y Vox eluden responsabilidades en la gestión de la universidad online que los populares vendieron

Los representantes de los grupos parlamentarios PP y Vox eluden dar explicaciones sobre la gestión de la Universitat Internacional de Valencia (VIU), un centro público de enseñanza online vendido al Grupo Planeta cuando sus candidatos a la alcaldía estaban al frente de la entidad, una como consellera de Educación y el otro como rector de la institución. Los informes a los que ha tenido acceso elDiario.es apuntan que la universidad duplicó su valor pocos días después de comprometerse su venta al grupo editorial, tras años dependiendo del dinero público para su funcionamiento, y que algunos altos cargos del centro de enseñanza cobraban retribuciones que superaban las cuantías fijadas por ley. La universidad se privatizó en la época en la que Maria José Catalá, portavoz y candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia, era consellera de Educación, mientras que el candidato de Vox, Juan Manuel Badenas, era rector de la universidad, cobrando más de 57.000 euros anuales.

El candidato a la alcaldía de València por Vox cobraba 57.000 euros como rector de la universidad online que privatizó la candidata del PP

Más

Sobre el contenido de estos informes, preguntada por esta cuestión, la candidata del PP y actual síndica en las Corts Valencianes ha indicado: “Yo no fijé esas retribuciones”. Y enmarca los reproches del resto de formaciones en la “campaña electoral”. Catalá, además de su trabajo en el PP valenciano, ejerce como profesora en la universidad que privatizó y rechaza exponer su salario, una cuestión que para el resto de partidos arroja sospechas. La dirigente defiende que un informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana, realizado en diciembre de 2015, no apunta a irregularidades y considera “correcta” la valoración y el contrato de compraventa: “Si hubiera alguna irregularidad (....) se hubiera puesto en conocimiento de de los tribunales”, por parte del interventor, ha defendido. Preguntada por si piensa hacer público su salario, remite a las informaciones publicadas por este diario sobre el régimen de retribuciones de la VIU: cobra “cuanto cobra un profesor con la misma carga lectiva”. Y añade: “Lo mismo que el hijo de Joan Ribó en la misma universidad y con la misma carga lectiva”. Un profesor asociado con su volumen de créditos percibe 7.300 euros anuales.

Los portavoces de Vox en las Corts Valencianes no creen que su candidato a la alcaldía de València, rector del centro académico cuando fue privatizado, tenga que dar explicaciones. “No ha cometido ningún delito, ha estado trabajando. Si son irregulares o no tendrá que verse en sede judicial o donde sea”, han considerado Ana Vega y José María Llanos, portavoz y presidente del partido en la Comunitat Valenciana, que defienden que Badenas simplemente se dedicaba a hacer su trabajo. “Nadie en Vox tiene que pedir explicaciones a nadie hasta que se demuestre si se ha cometido una irregularidad o no (...) Juanma Badenas cobraba por un trabajo y si alguien tiene algo que decir que pueda considerar irregularidad tiene los medios para hacerlo. No vamos a pedir explicaciones a nadie por hacer diligentemente su trabajo”, han insistido.

Sin embargo, los grupos que componen el Pacto del Botánico sí creen que son necesarias explicaciones. Y muchas. Los partidos consideran que ambos candidatos quedan inhabilitados para estar al frente de las listas electorales por su gestión en el centro universitario virtual. Pilar Lima, portavoz de Unides Podem y también candidata al ayuntamiento, ha reclamado que “levanten las alfombras de la oscura operación de venta de la VIU” e insiste en que la “derecha y la ultraderecha venden lo público y lo saquean, por lo que no son dignos representantes de todas”. Lima ha planteado en un comunicado sus dudas sobre la operación: “¿Qué gestión hicieron de lo público que una universidad que nos costó 34 millones en total, y luego fue vendida por 5,7 millones al grupo Planeta?, ¿por qué contrataron un informe a dedo, por valor de 6.700 euros y qué tipo de informe de esa importancia se hace en siete días?, ¿por qué en 27 días la VIU multiplica su valor?, ¿una merma de cinco millones de euros no es suficiente para dimitir y tener que dar explicaciones? Huele muy mal”, ha apuntado.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Papi Robles, que critica que Catalá “no contenta con malvender” la universidad, “sabiendo que iba a subir de precio en breve continua sin publicar su sueldo” en ese centro. “Suena a que alguna irregularidad hay detrás”, ha insistido Robles, sugiriendo que “la aprobación de las nuevas titulaciones -que aumenta el valor de la universidad- era inminente y alguien debería saberlo”. La diputada critica que “el PP es muy de crear chiringuitos y Vox de aprovecharse de ellos”, en referencia al salario de Badenas al frente de la institución, y ha confrontado el argumento de la dirigente popular sobre la legalidad de la venta. “Los informes no contemplan que la universidad tenía en marcha la aprobación de nuevas titulaciones”, ha aseverado Robles, quien ha considerado que si Catalá “si no lo sabía, no debería ser consellera, cosa que no creo, porque es bastante inteligente”.

En las filas socialistas consideran que “todo lo que tiene que ver con la VIU es oscuro”, en referencia al proceso de venta. “Por lo que sabemos, la señora Catalá privatiza una universidad pública, a los cuatro días hay un pelotazo y ahora la persona que nos da lecciones está cobrando un sueldo como profesora de esa misma universidad que privatizó”, ha censurado José Muñoz, secretario de Organización del PSPV. El diputado califica como “un absoluto descontrol, un absoluto desgobierno” la gestión de la institución, y apunta que ello “inhabilita para gobernar” a la candidata del PP. Mientras, Sandra Gómez, candidata socialista a la alcaldía e València, considera que es “una estafa”. “Me ha parecido muy grave el informe que se ha publicado sobre que en apenas un mes la universidad que se privatizó multiplicó su valor. Lo que podemos es empezar a hablar de estafar. La candidata del PP ha estafado a todos los valencianos y valencianas, ha hecho trampas, nos ha perjudicado abiertamente y esta cuestión la deberíamos empezar a valorar desde un punto de vista judicial porque creo que aquí hay una responsabilidad muy grave en la candidata del PP y no me parece casualidad que el candidato de Vox sea precisamente el exrector, que parece que percibía complementos retributivos irregulares”, ha manifestado. Por su parte, en Ciudadanos consideran que “el currículum de la VIU no es la mejor carta de presentación”.