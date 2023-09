Los trabajadores de las ITV aplazan la huelga para que la nueva dirección de Sitval pueda conocer “toda la realidad”

Los sindicatos de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana han decidido suspender y aplazar la huelga indefinida que habían convocado a partir del lunes 2 de octubre para denunciar el “incumplimiento” del acuerdo de equiparación salarial de la plantilla alcanzado tras la reversión pública del servicio y la “paralización” de la mesa de negociación del convenio colectivo.

Los sindicatos CCOO PV, UGT PV, Intersindical Valenciana y CSIF han informado de que, “a petición de la empresa”, han alcanzado un acuerdo de aplazamiento de huelga hasta el día 22 de octubre. De esta manera, los trabajadores suspenden la convocatoria de paros a partir del próximo lunes y acceden a dar un plazo para que la nueva dirección pueda conocer “toda la realidad de la negociación en Sitval”.

Asimismo, los representantes de los trabajadores han acordado iniciar un calendario de reuniones el próximo miércoles 4 de octubre de cara a estudiar el acuerdo de equiparación con el fin de “ponerlo en marcha”.

En cualquier caso, subrayan que el comité de huelga se reunirá antes del día 22 de octubre y, “en vista de las negociaciones, tomará decisiones sobre la huelga”.

Los sindicatos anunciaron el martes la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 2 de octubre para denunciar el “incumplimiento” del acuerdo de equiparación salarial de la plantilla alcanzado tras la reversión pública del servicio y la “paralización” de la mesa de negociación del convenio colectivo.

Ese mismo día se había celebrado una reunión del consejo de administración de la Sociedad Valenciana de las ITV SA (Sitval) en la que se nombró al nuevo director general de la entidad, Javier López Mora. El actual director, Josep Antoni Albert Quilis, se mantiene en el cargo de manera transitoria.

Un día después, se celebró una sesión en el Tribunal de Arbitraje Laboral que acabó sin acuerdo, por lo que los sindicatos decidieron mantener la convocatoria de huelga.

De un lado, los sindicatos exigen que se aplique el acuerdo suscrito por los trabajadores de Sitval el día 17 de mayo de 2023 ante el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), que recogía una equiparación para corregir disparidades salariales, que en algunos casos superaba el 40% para los mismos puestos de trabajo, principalmente en Alicante y que afectaba a más del 40% de la plantilla.

Sin embargo, la administración sostiene que, en palabras de la consellera, existen “dudas más que razonables de que el acuerdo firmado se haya tomado de manera legal”, porque no consta que se pidiesen los informes perceptivos de Hacienda, de Presupuestos, de sector público o de Abogacía. De hecho, Montes afirmó que la actual dirección y el nuevo Consell no han tenido acceso “ni siquiera a ese acuerdo laboral” que los sindicatos denuncian que no se está aplicando.

Por ello, apeló a la “responsabilidad” de los sindicatos y solicitó el plazo de un mes para revisar la documentación. Según la consellera, “los propios sindicatos en la reunión del Consejo de Administración del martes aprobaron por unanimidad y estuvieron de acuerdo con el resto de consejeros en dar al consejo de administración el plazo de un mes” para ello.