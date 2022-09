Baleària posarà en marxa el pròxim estiu el primer ferri elèctric en els accessos a port per a la ruta Eivissa-Formentera

L’empresa Baleària, amb seu a Dénia, serà la primera d’Espanya dedicada al transport marítim que posarà en servei un ferri híbrid que funcionarà amb bateries elèctriques durant les estades i les entrades i eixides a port, cosa que evitarà l’emanació d’emissions.

Es tracta d’un nou concepte de vaixell destinat a la ruta Eivissa-Formentera que, a més de promoure un viatge més ecoeficient i sostenible, comptarà amb un laboratori de proves per a l’ús d’hidrogen verd.

El ferri Cap de Barbaria, la denominació del qual ve de l’emblemàtic paratge que dona nom a un dels dos fars de Formentera, serà botat el pròxim 28 de setembre en les drassanes Armón de Vigo i es posarà en servei amb vista a l’estiu que ve.

Segons han informat fonts de la companyia a elDiario.es, el nou ferri permetrà millorar la qualitat de l’aire en els ports i els voltants reduint un 80% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle respecte de la resta dels vaixells que operen aquesta ruta.

“Aquest vaixell suposa un salt important i per a nosaltres té un component emocional, ja que, malgrat ser menut i senzill, aspira a ser el més sostenible de la flota, pel fet de ser elèctric i incorporar la tecnologia de l’hidrogen de manera experimental”, destaca el president de Baleària Adolfo Utor,

Així doncs, podrà transportar 14 camions i 350 passatgers amb un consum d’energia molt ajustat, sense emetre gasos contaminants en port gràcies a la seua propulsió elèctrica alimentada per bateries que es recarreguen durant el trajecte, que es farà amb dièsel una vegada es navegue en alta mar. Gràcies a aquesta tecnologia i al seu disseny optimitzat, el Cap de Barbaria serà el vaixell amb menys consum i emissions de la companyia, mantenint la capacitat de càrrega que requereix la ruta.

El vaixell té 83 metres d’eslora i 15 de mànega, podrà navegar fins a 12,5 nucs i connectarà les Pitiüses en una hora. Quant al passatge, s’han fet prevaldre els espais exteriors enfocats al mercat d’estiu. D’aquesta manera, comptarà amb terrasses a diferents nivells on es podrà gaudir de les vistes a la mar durant la travessia i amb serveis com ara zones chill out, un gran bar amb espai per a DJ i una zona de dutxes per a refrescar-se.

A més, el Cap de Barbaria serà fonamental per al subministrament de serveis essencials a Formentera amb una bodega que podrà transportar fins a 14 camions. El vaixell serà double ended, és a dir, operatiu tant per proa com per popa, cosa que agilitarà les operacions d’embarcament i desembarcament i les maniobres en port.

Un futur lligat al biometà i a l’hidrogen

La companyia ha fet des de l’any 2018 fins al 2022 una inversió de 380 milions d’euros en matèria de sostenibilitat, principalment amb la implantació de motors de gas natural. D’aquesta manera, ja compta amb nou vaixells de la trentena que componen la seua flota.

L'objectiu que s'ha marcat és aconseguir les emissions neutres en carboni en 2050, “sabent que el transport marítim no és fàcilment descarbonizable en aquests moments, perquè no existeix tecnologia madura i pels seus elevats preus”, afirmen fonts de l'empresa

El gas natural és un combustible fòssil més respectuós amb el medi ambient que redueix en un 30% les emissions de CO₂, en un 85% les de NOx i elimina el 100% d’emissions de sofre i les partícules perjudicials per a la salut.

No obstant això, fonts de Baleària reconeixen que en el context socioeconòmic actual s’han vist obligats a reduir el consum del gas natural i apunten al biometà i l’hidrogen com a combustibles ecològics del futur, en el desenvolupament dels quals s’ha bolcat ara la companyia.

“A pesar que la tardor passada vam decidir limitar l'ús d'aquest combustible pel creixement disparat del preu del gas, durant 2021 deixem d'emetre un 23% de CO₂ gràcies a l'ús de gas en la nostra flota de nova generació. Aquesta xifra reflecteix l'eficàcia d'aquest combustible i la nostra voluntat de liderar i accelerar l'objectiu de reduir al 55% les emissions en 2030, tal com marca la normativa europea Fit for 55”, expliquen.