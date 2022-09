Una campanya de metges reclama que les dones no hagen de costejar-se l’anestèsia en avortar

Si un pacient ha d’assumir part del cost d’una intervenció quirúrgica, aquesta deixa de ser gratuïta. Aquest és el precepte que subratlla un grup de metges en un escrit dirigit a la Conselleria de Sanitat del Govern valencià en referència a les interrupcions voluntàries de l’embaràs.

Els facultatius que subscriuen l’escrit reclamen al departament que dirigeix Miguel Mínguez, encara que ja ho van fer amb la seua antecessora, Ana Barceló, que Sanitat assumisca el cost de l’anestèsia general en cas que les dones que decidisquen avortar ho facen a través d’una intervenció al quiròfan. Actualment, indiquen en el text, són les usuàries del sistema les que abonen el cost.

La normativa sobre l’avortament planteja que ha de ser lliure i gratuït i el Govern busca la fórmula perquè els hospitals públics de tots els departaments de salut acullen aquesta prestació. Els metges que impulsen el text, Jose Luis Carbonell i Francisco Atienza, que treballen en una clínica privada que practica interrupcions voluntàries de l’embaràs, consideren que aquesta qüestió “incompleix flagrantment la Llei de l’avortament, que indica que ha de ser completament gratuït”.

Segons la norma, si no hi ha contraindicació per motius de salut o pel temps de gestació, les dones poden optar per un avortament farmacològic –amb supervisió mèdica– o una intervenció quirúrgica, que requereix anestèsia general i es practica en el 80% dels casos, segons refereixen els sanitaris. Els facultatius reclamen a Sanitat un esforç per a garantir que cada dona puga triar el centre sanitari, públic o concertat privat, en què vulga fer la interrupció de l’embaràs, en línia amb la norma legal. Segons denuncien, des del 2010 l’executiu autonòmic va implementar un sistema de “quotes” per a derivar pacients a les clíniques privades, cosa que ha portat la conselleria a derivar dones a centres privats concertats sense deixar-los capacitat de decisió. “Creiem necessari un canvi en aquests procediments en què a més cal informar de manera clara la dona sobre els centres i els procediments a què pot tindre accés”, recalquen.

Les dades obtingudes per aquest diari relatives al 2021 indiquen que el 92% dels avortaments a la Comunitat Valenciana es van fer derivats a clíniques privades, malgrat que aquesta és la via excepcional que preveu la llei. El 15% dels metges valencians dels serveis de ginecologia i obstetrícia han declarat per escrit i de manera anticipada, com a marca la norma, ser objectors de consciència; un total de 73 facultatius dels 457. No obstant això, en alguns hospitals tots els metges es declaren objectors de consciència, com a l’Hospital General d’Alacant, segons el registre de la conselleria, qüestió que posa en conflicte els drets recollits en la Llei de l’avortament per a les dones.