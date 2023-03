Es constitueix el Patronat del Palmerar d'Elx amb la missió de garantir el seu futur

El Patronat del Palmerar d’Elx ha sigut constituït al saló de plens de l’Ajuntament il·licità amb el nomenament de cinc vocals per part del Consell, altres cinc del mateix Consistori i set representants procedents d’associacions de l’àmbit d’aquest paisatge cultural proclamat Patrimoni Mundial per la Unesco en el 2000. La consellera de Cultura, Raquel Tamarit, i l’alcalde d’Elx, Carlos González, presidenta i vicepresident del nou Patronat, han encapçalat la trobada inaugural a la capital del Baix Vinalopó que ha sigut definida pel regidor com “un dia històric, que té una gran transcendència” perquè “garanteix el futur del palmerar i que puguem llegar a les futures generacions un paisatge històric excepcional, orgull de la ciutadania il·licitana i dels valencians”.

Tal com han explicat González i Tamarit, aquest “punt d’inflexió” emana de la Llei Autonòmica 6/2021, de 12 de novembre, de Protecció i Promoció del Palmerar d’Elx, impulsada per l’Ajuntament i pels grups de les Corts Valencianes, i que involucra “d’una vegada per sempre en la conservació del palmerar totes les administracions i conselleries que tenen afecció en la preservació d’aquest, i totes les regidories i associacions que han vetlat per la seua salvaguarda”, ha assenyalat Tamarit. La missió específica del Patronat, ha seguit, és establir la correcta aplicació de la Llei 6/2021, elaborar una memòria anual, salvaguardar la cultura del dàtil, fomentar usos agrícoles sostenibles o regirar disputes, entre altres.

“El pas que acabem de donar significa blindar jurídicament el palmerar enfront d’agressions, problemes”, ha expressat l’alcalde, que ha rememorat com en el primer terç del segle XX el palmerar va experimentar una reculada i igualment amb immediata posterioritat derivat del desenvolupament de la ciutat, però que ara amb les eines normatives “efectives i eficaces” s’ha aconseguit tancar el debat què és i per a què serveix el palmerar, i erigir-lo com a “atractiu patrimonial, turístic i cultural” dotat d’una seguretat jurídica que planteja “zero construcció” en aquest mitjà.

El Pla Especial de Protecció del Palmerar, en breu

En la jornada del 29 de març, amb l’aprovació del Patronat, la Junta Rectora i la Comissió Tècnica, Tamarit ha avançat que la Conselleria, fruit del treball “braç a braç” de l’Ajuntament amb els serveis territorials de Cultura, rebrà formalment “en breu” el Pla Especial de Protecció del Palmerar, sobre el qual es treballarà per a erigir altres documents com el Pla Director, que, ha dit, hauria d’estar “a finals de 2023”. “Tenim dos anys després de la promulgació de la Llei 6/2021 per a fer efectiu el Pla Director”, ha recordat Tamarit, que ha manifestat que es treballarà perquè estiga llest “en el mínim termini possible”.

Amb el Patronat, ha dit la titular de Cultura, “s’aclareixen molts conceptes i es posa el palmerar al servei de la ciutat d’Elx en el millor dels sentits, i la ciutat al servei del palmerar”, i, després d’agrair juntament amb González les persones que han fet possible preservar aquest oasi, ha manifestat el ferm compromís del Consell i ha indicat que en 2015 la Regidoria de Cultura destinava al palmerar 10.000 euros; en 2019, 50.000; i l’any passat l’aportació autonòmica va aconseguir els 200.000. “És un deure de la ciutadania i de les institucions vetlar per una dels elements que més ens identifica i és un honor presidir aquest òrgan”, ha conclòs Tamarit.

En aquest sentit, González ha traslladat a la consellera la seua “satisfacció i agraïment” i ha reconegut els esforços de la Generalitat Valenciana per haver augmentat gradualment els recursos destinats a la conservació i l’adequat manteniment del palmerar i a cofinançar aquestes despeses mitjançant una aliança institucional que incloga fons del Ministeri de Cultura i de la Diputació. “Hem avançat, però queda camí per recórrer”, ha agregat sobre aquest tema.

Finalment, tant González com Tamarit han celebrat que en el Patronat del Palmerar i la Junta Rectora siguen presents aquells col·lectius ciutadans implicats en la defensa del palmerar: “La seua implicació no només aporta talent, sinó aquesta visió dels coneixedors de la dinàmica de la realitat del palmerar, i és un dels assoliments de la Llei”, ha conclòs el responsable de l’Equip de Govern.

Composició del Patronat

La presidència del Patronat l’ostenta la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit; i la vicepresidència, l’alcalde d’Elx, Carlos González. Pel que respecta als vocals, es compta amb la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, com a representant de l’Àrea de Cultura del departament de Raquel Tamarit; la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica està representada pels secretaris autonòmics Roger Llanes i Francisco José Candela; i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat està representada pels directors generals Rosa Pardo i Vicent J. García.

Pel que respecta als representants de l’Ajuntament d’Elx, els representants són la regidora de Cultura, Marga Antón; el regidor del Palmerar, Héctor Díez; la regidora de Medi Ambient, Esther Díez; i la regidora d’Urbanisme, Ana María Arabid. Finalment, el Patronat es compon per representants d’associacions de llauradors, palmerers, productors de dàtils, artesans de la palma blanca i entitats culturals i ecologistes vinculades al palmerar, representats per Santiago Pascual, Antonia Lombardo, Carmen Nieves Martínez, Moisés Vicente Esclapez, Pascual Urbán, María Dolores Antón i Tomás Martínez.