Jorge Rodríguez fitxa per a Ens Uneix dos ex regidors del PP de Muro que van donar l'alcaldia a EUPV

Ens Uneix, la formació creada per l'alcalde d'Ontinyent Jorge Rodríguez, s'expandeix a Alacant. Muro és la localitat escollida per intentar obtindre els primers regidors a les comarques alacantines, i ho farà amb la candidatura de dos regidors que fins fa poc formaven part del ple municipal com a membres del PP: Ángel Mollá Belvis i Xelo Cascant.

La presentació dels fitxatges ha comptat amb la presència de Jorge Rodríguez, alcalde d’Ontinyent, secretari general d’Ens Uneix; Jordi Vila Vila, alcalde de Palomar, secretari d’Organització d’Ens Uneix; Natalia Enguix Martínez, tinent-alcalde d’Ontinyent i diputada provincial de València; i els regidors Mollà i Cascant.

Amb Muro Ens Uneix són ja una dotzena els municipis que s’han sumat a un projecte “municipalista, sense etiquetes i on ens desprenem de les sigles i l’obediència als grans partits per servir millor a les persones”, segons destacava el secretari general de la formació, l’alcalde d’Ontinyent Jorge Rodríguez.

Àngel Mollà posava de relleu: “Ens Uneix posa al nostre abast una estructura i una organització reconegudes i un plantejament en comú. És un partit que es defineix pel municipalisme, un partit tolerant, de gran carisma social i que es dedica a treballar pels pobles mes enllà de les ideologies”.

L'erosió d'un pacte antinatural

Mollá i Cascant van anunciar el passat 9 de març que es donaven de baixa del PP després que la direcció dels populars haguera decidit prescindir d'ells de cara a les pròximes eleccions. D'aquesta forma tancaven ambdós una etapa de 16 anys com a edils populars a Muro, on Mollà fou el candidat del PP en totes les eleccions municipals des del 2007.

Després de les eleccions del 2019 el PP va donar suport al candidat d'EUPV a l'alcaldia, la qual cosa va abocar al fet que el ja alcalde haguera de deixar la militància del partit pel suport dels partits de la dreta (PP i Cs). Així, l'actual equip de govern queda conformat per quatre regidors no adscrits, dos del PP i un de Cs.

Àngel Mollà i Xelo Cascant mantindran igualment les seues competències respectivament com a primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Festes i Seguretat, i com a regidora de Cultura, Serveis Socials i Educació.