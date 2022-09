Riba-roja aprova cedir a la Generalitat la parcel·la per a construir un centre de salut amb una inversió de 6 milions

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la cessió a a el conselleria de Sanitat d'una parcel·la de 1.958 metres quadrats en la zona del Pacadar de la localitat amb l'objectiu de construir un nou centre de salut. La iniciativa de l'equip de govern del PSPV ha comptat amb el suport en el ple del PP, Podem Riba-roja Pot, Esquerra Unida, Compromís i Ciutadans, mentre que Vox ha optat per l'abstenció.

La parcel·la del futur centre de salut està classificada com a sòl urbanitzable residencial, inclosa en el sector S2 del Calvari i qualificada com a sòl dotacional assistencial de la xarxa primària i, per tant, apta per a albergar les instal·lacions sanitàries. La citada parcel·la s'haurà de condicionar amb tots els aspectes necessaris perquè es puga construir el centre de salut de Riba-roja de Túria i les obres de la qual es finançaran amb fons municipals.

Entre les deficiències que solucionarà l'Ajuntament de Riba-roja de Túria cal destacar la finalització de la urbanització del vial consistent a executar el ferm de la calçada, amb un ample aproximat de 7 metres, el desplaçament dels punts d'enllumenat situats a l'interior de la parcel·la a la vorera pública i, finalment, desmantellar la xarxa de reg existent abans de l'inici de les obres ja que en el futur no existiran les plantacions.

Unes altres de les deficiències que s'escometran en els pròxims mesos són l'ampliació de la xarxa de sanejament i de proveïment d'aigua potable fins a la futura escomesa de la parcel·la, estendre la xarxa de subministrament elèctric fins a l'escomesa de la parcel·la d'acord amb la potència que requerisca el futur edifici sanitari i, finalment, retirar qualsevol servitud a l'interior de la parcel·la, amb la retirada dels fanals, la xarxa de reg i la senyalització del carril bici, a més del mobiliari urbà i les plantacions.

El centre de salut de Riba-roja de Túria que es construirà en Pacadar donarà servei a més de 15.000 habitants, entre els de les urbanitzacions del terme municipal i dels barris de la zona oest del nucli urbà on s'alçarà en el futur. A les futures instal·lacions sanitàries cal afegir les actuals existents que es van construir l'any 2000 en ple nucli urbà, amb deficiències en els accessos i amb un talús en la zona posterior que escanyava qualsevol capacitat d'ampliació. Cal recordar que el talús es va eliminar l'any 2016 i, a més, es van millorar notablement els accessos per als pacients i els usuaris del centre.

El centre de salut de Riba-roja estará dotat amb 10 metges de família, 3 infermeres, 1 pediatre, 1 fisioterapeuta, altres 2 auxiliars d'infermeria –un d'ells de rehabilitació-, 1 auxiliar administratiu i, finalment, 1 zelador. El fisioterapeuta i l'auxiliar d'infermeria de la unitat de rehabilitació estan situats, actualment, en un edifici proporcionat per l'ajuntament. Al costat del futur centre de salut del Pacadar es construirà una àrea de rehabilitació i un punt d'ambulàncies Samu (Servei d’Atenció Mèdica Urgent).

Els terrenys sobre els quals es consolidarà el futur centre de salut formen part dels 50.000 metres quadrats que va obtindre l'Ajuntament de Riba-roja de Túria mitjançant una compra aprovada pel ple municipal del passat any 2021. Els terrenys estaven inclosos en el programa d'actuació integrada (PAI) en el qual es preveia la construcció de més de 555 habitatges i que es va anul·lar després de l'incompliment de l'urbanitzador del pla urbanístic.

La conselleria de Sanitat Universal invertirà un total de 6 milions d'euros en la construcció de les instal·lacions sanitàries per a cobrir la demanda assistencial prevista. A més, l'emplaçament triat té en compte les millors connexions i accessos possibles, amb una parada del ConectaMetro, una connexió amb les rutes cicle-per als vianants que circumden i travessen el nucli urbà i es completarà amb un aparcament de vehicles en la zona.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que el futur centre de salut “dotarà al nostre municipi de les instal·lacions sanitàries adequades amb el creixement i l'expansió experimentada durant els últims anys, de manera que es cobrirà la demanda existent i es resoldran les deficiències d'espai i recursos humans que pateixen les actuals instal·lacions del centre de salut, amb una inversió històrica en termes sanitaris”.