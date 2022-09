El Defensor del Poble adverteix que la tramitació de l’ampliació del port de València pot vulnerar la Constitució

Garrotada del Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, a l’Autoritat Portuària de València (APV), que presideix el també socialista Aurelio Martínez i al Ministeri de Transició Ecològica, que dirigeix la vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera, també del PSOE, per l’ampliació del port de València.

En resposta a una queixa presentada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret (vegeu el document complet al final de la informació), la institució posa en evidència el nul interés de l’APV per estudiar si el projecte, modificat substancialment respecte del que va obtindre declaració d’impacte ambiental (DIA) favorable el 2007, pot generar efectes negatius addicionals i si s’adequa a la normativa ambiental actual.

Al mateix temps, retrau al Ministeri de Transició Ecològica que haja tractat de desentendre’s de la seua responsabilitat com a màxim òrgan ambiental, garant del compliment de la normativa ambiental, pel fet d’haver cedit al Port la condició d’òrgan substantiu, un assumpte que dirimeix en aquests moments l’Audiència Nacional.

Tant és així, que Gabilondo adverteix que la falta d’estudis ambientals podria contravindre la Constitució. En concret, considera que “els arguments emprats per l’autoritat portuària per a defensar la vigència de la DIA del projecte d’ampliació del port de València són raonables si ens atenim a una aplicació exclusivament formal de la legislació”.

No obstant això, immediatament després afig que “segons el parer d’aquesta institució, es tracta de complir el mandat que l’article 45 de la Constitució dirigeix als poders públics, és a dir, el de vetlar per la utilització racional de tots els recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient. És aquest un principi que informa la legislació positiva i que, per tant, ha de guiar la interpretació i l’aplicació de les normes ambientals”.

En aquest cas, segons el Defensor, “no pot ignorar-se el temps transcorregut des que es va fer l’avaluació ambiental del projecte –el 2007–, que les obres d’ampliació que motiven la queixa no s’han executat íntegrament i que, a més, el projecte inicialment avaluat s’ha modificat”.

Per tant, “donar un compliment adequat al mandat constitucional requereix un pronunciament concloent” sobre les qüestions següents: “Si els elements i les condicions en què es va efectuar l’avaluació ambiental continuen sent els mateixos hui dia, de manera que els impactes detectats inicialment i les mesures correctores imposades continuen sent vàlides” i “si les modificacions incloses en el projecte tenen una dimensió suficient per a generar nous impactes no detectats i llavors cal fer algun tipus d’avaluació reglada o bé és cal modificar la DIA”.

La institució assegura que entre la documentació aportada per l’APV consta “un escrit que ha dirigit a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental sobre aquest assumpte, encara que la contestació d’aquesta resulta imprecisa”.

Si bé la legislació fa descansar gran part del pes de l’avaluació ambiental sobre el promotor del projecte i sobre l’òrgan substantiu (en tots dos casos és el Port de València), “l’òrgan ambiental (el ministeri) no pot romandre passiu a l’hora de valorar l’abast de les modificacions introduïdes”.

Segons el Defensor, “l’article 85.5 de la Llei de ports i marina mercant indica que en els projectes que, d’acord amb la legislació vigent, hagen de sotmetre’s a alguna mena d’avaluació d’impacte ambiental, l’informe de l’autoritat portuària sobre la procedència de la concessió serà posterior a la resolució del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic”.

Per consegüent, “tant si hi cal una avaluació reglada com si no, el pronunciament de l’òrgan ambiental ha de ser concloent”, insisteix Gabilondo.

Finalment, “ha de tindre’s en compte que en les normes successives que han regulat l’avaluació d’impacte ambiental hi ha una exigència que roman constant, que és que l’aprovació d’un projecte és posterior a la seua avaluació ambiental, i no a l’inrevés, per la qual cosa ha d’acreditar-se la data d’aprovació del Pla Director avaluat el 2007”.

Per tot el que s’ha exposat, “el Defensor del Poble ha sol·licitat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb aquesta mateixa data, un informe en què expose motivadament el seu criteri sobre les qüestions exposades”.