Fiscalia investiga el Port de València per un possible delicte contra el medi ambient pels abocaments d’àcid sulfhídric

“Per aquesta Fiscalia s’han incoat diligències d’investigació penal i designat fiscal instructor”. Aquesta és la resolució de la Fiscalia de València en resposta a la denúncia presentada el 18 de juliol passat per la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua davant la persistència dels abocaments d’àcid sulfhídric del port de València en el clavegueram municipal.

El Ministeri Públic obri així investigació contra l’Autoritat Portuària (APV) per un possible delicte contra el medi ambient davant la reincidència dels abocaments, malgrat els diferents avisos per part dels serveis municipals.

L’escrit de denúncia portat a la Fiscalia repassa els advertiments del Consistori a l’APV sobre els alts nivells de gas sulfhídric a conseqüència dels abocaments del port a la xarxa municipal de sanejament.

A l’octubre del 2021, dos treballadors de l’edifici de la Unitat d’Anàlisi de Sanitat Animal de la Conselleria d’Agricultura, localitzat a tocar del recinte portuari, van formular queixes per les olors de gas al voltant de l’immoble, que els van provocar mal de cap i irritació.

Dos mesos després, l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret van presentar un escrit que ressenyava les queixes sobre l’olor de gas. A més, el 25 de novembre es va desallotjar l’edifici de la Unitat d’Anàlisi de Sanitat Animal (UASA), en l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, “davant la toxicitat del gas sulfhídric detectat”.

Així doncs, un informe de la secció de Control de Medi ambient i Abocaments del Servei del Cicle Integral de l’Aigua va concloure que els “alts nivells” de gas sulfhídric són conseqüència dels abocaments del port a la xarxa municipal de sanejament. Després d’haver entregat l’informe a l’APV, l’organisme dirigit per Aurelio Martínez va comunicar que “mitjançant diferents actuacions, s’havia resolt l’anomalia d’alts nivells” de gas.

No obstant això, el 28 de febrer i el 2 de març passats, uns quants treballadors de l’edifici de la UASA van formular més queixes sobre les molèsties a conseqüència del gas. Després d’una reunió entre tècnics de l’Ajuntament, de la Conselleria i de l’APV i “atés el temps transcorregut” sense que s’adoptaren mesures correctores, el consistori va alçar una acta d’inspecció i, posteriorment, després dels resultats de les analítiques, una acta d’infracció contra el port per haver fet abocaments a la xarxa municipal que superen els límits establits en l’ordenança municipal.

Després de noves emissions –“fet que evidencia que les mesures adoptades per l’APV són insuficients”–, el consistori va dictar una resolució per a l’adopció de l’ordre de cessament immediat d’abocament. La resolució adverteix l’APV que el seu incompliment suposa una infracció molt greu i proposa la retenció d’aigües negres en els compartiments de bombament i el transport mitjançant cisternes a depuració. A més, també suggereix la instal·lació d’una depuradora en les instal·lacions portuàries que evite la necessitat del recinte d’utilitzar el sanejament municipal.

Sobre aquest tema, la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, va comentar que dijous mateix es va reunir amb membres de l’APV els quals van exposar les mesures adoptades al llarg de l'estiu basades en instal·lació de sistemes de ventilació i en aplicació d'additius químics.

“Hem demanat un informe detallat amb les mesures aplicades i la data de la seua posada en marxa, mentre que per part de l'Ajuntament es continuaran prenent mostres per a verificar el funcionament d'aquestes. Esperem que es puga tancar prompte aquest assumpte”, va dir Valía.