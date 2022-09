La Generalitat rebutja el recurs sobre la caducitat del pla del nou estadi i el València CF decideix si ho judicialitza

El València CF haurà de decidir en els pròxims dies si porta novament als jutjats el Govern valencià. El ple del Consell té previst donar compte divendres de la desestimació del recurs de reposició presentat pel club l’1 de setembre passat contra la caducitat anticipada de l’actuació territorial estratègica (ATE) del nou estadi.

Aquest recurs esgota la via administrativa i, com que s’ha rebutjat, a l’entitat esportiva tan sols li queda la via judicial mitjançant un contenciós administratiu, com ja va fer quan va recórrer judicialment contra la denegació de la pròrroga per a complir el pla urbanístic.

Segons ha pogut saber elDiario.es, la Conselleria de Política Territorial torna a incidir en el seu escrit de denegació en el fet que els retards en el compliment de l’ATE són responsabilitat del promotor, és a dir, del València CF, tal com reflecteix també el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC).

Sobre el nou argument esgrimit pel club en què afirmava que el termini legal per a declarar la resolució anticipada i la caducitat de l’ATE és de tres mesos, a comptar des del 19 de novembre de 2021, data de l’acord d’inici de caducitat i resolució de l’ATE, de conformitat amb l’article 21 de la Llei 39/2015, la resolució de Territori afirma, en la línia esgrimida també pel CJC, que en aquest cas s’aplica un termini de 8 mesos per tractar-se d’un tema urbanístic. Per tant, la caducitat de l’ATE aprovada en el ple del Consell del 26 de juliol passat estaria dins d’aquest termini de 8 mesos i seria perfectament legal.

Tal com va avançar elDiario.es, l’acord de caducitat de l’ATE adoptat pel ple del Consell estableix el manteniment dels avantatges urbanístics que atorgava el conveni (40.000 metres quadrats de sòl terciari en el vell Mestalla i 40.000 més en el nou) sempre que s’arribara un acord amb l’Ajuntament de València quant a les característiques del coliseu, els terminis i les garanties.

En aquests moments, l’Ajuntament està en procés de redacció d’un conveni que establisca el nou marc jurídic i les condicions que el club haurà d’assumir respecte del nou estadi si vol reactivar les obres i mantindre els beneficis urbanístics.

Entre aquestes condicions figura que l’aforament de l’estadi ha d’arribar a 70.000 espectadors, encara que finalment podria haver-hi acord pròxim a l’última proposta del club que en preveia 66.000 d’ampliables a 70.000, sempre que es garantisca un aforament net de 60.000 almenys per poder acollir les semifinals del Mundial de Futbol del 2030.

Mundial 2030

La denegació del recurs en el ple del Consell es produirà, així doncs, el mateix dia que es farà oficial davant la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) la candidatura de València com una de les possibles seus del Mundial del 2030, si finalment resulta triada la candidatura d’Espanya i Portugal per a organitzar l’esdeveniment.

Com va avançar elDiario.es, entre els requisits que estableixen l’RFEF i la FIFA figura l’exigència que almenys el 75% del consum energètic dels estadis siga sostenible. En el cas del València CF, està previst que la coberta del coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes incloga plaques fotovoltaiques, per a la qual cosa el club ja està buscant una companyia que finance la infraestructura a canvi de quedar-se amb l’explotació durant un termini de temps determinat.

A més, com a seu del Mundial, el nou Mestalla haurà d’incloure una il·luminació del terreny de joc d’un mínim de 2.000 luxs preferentment en led.

L’estadi haurà d’estar disponible per a disputar partits cada tres dies, si calguera, durant el Campionat del Món i haurà d’estar disponible sense reserva d’espais (sense museus, botigues, oficines, llotges VIP) un mes abans de l’inici de la competició.

Quant al transport públic, es garantirà les 24 hores entre l’aeroport, l’estadi i el centre de la ciutat els dies de partit i els posteriors a cada partit i es procurarà proporcionar transport públic debades per a espectadors en possessió d’entrada i per a personal acreditat, incloent-hi voluntaris.

A més, la ciutat es compromet a incloure una oferta mínima de places hoteleres en funció de l’aforament de l’estadi. Per a un camp d’un mínim de 60.000 espectadors, s’han d’habilitar un total de 18.000 places: 1.500 de les quals de cinc estreles gran luxe, 2.000 de cinc estreles, 4.000 de quatre estreles, 4.000 de tres estreles i 6.000 d’allotjaments turístics. En tots els casos s’han de garantir uns preus màxims per dia i habitació que s’actualitzarà segons IPC l’any 2030.