El Govern valencià descarta assumir la cobertura dels accidents en els bous al carrer davant les reticències de les assegurances

“Això no s’ha posat hui damunt la taula, ningú ha plantejat que la Generalitat Valenciana haja de cobrir totes les pòlisses d’assegurança dels bous al carrer, no ho ha plantejat ningú. Per què als bous al carrer i no a les festes patronals o a les assegurances d’altres coses?”.

Així es va pronunciar dimecres el Secretari Autonòmic de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, després de la reunió que va mantindre amb representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i amb alcaldes per abordar diversos aspectes relacionats amb la responsabilitat i les assegurances que han de contractar els promotors i organitzadors dels festejos de bous al carrer.

Com va informar elDiario.es, les companyies d’assegurances s’han mostrat reticents a oferir una cobertura total en cas d’accidents, especialment en el cas del bou embolat, que les mateixes companyies consideren com a maltractament animal. En el que va d’any s’han registrat en aquests actes set morts i més de 300 ferits, alguns d’ells menors, a la Comunitat Valenciana.

Així doncs, les penyes es veuen limitades a l’hora assumir el paper d’organitzadores dels actes en veure’s obligats a cobrir una part del cost d’un eventual accident. Per aquest motiu, són els mateixos ajuntaments els que assumeixen el rol d’organitzadors.

En la major part dels casos, com ja ha passat a Puçol i a Massamagrell, les companyies ofereixen una cobertura fins a 24.000 euros, i el consistori es fa càrrec de qualsevol despesa que supere aquesta quantitat en el cas d’algun incident.

Davant aquesta situació, durant la reunió els alcaldes han plantejat al Consell la necessitat de revisar la quantitat econòmica que ha de destinar a aquesta cobertura i les companyies d’assegurances han comentat que necessiten augmentar la inversió mínima de la pòlissa per a donar una cobertura al més àmplia possible.

Segons el reglament, l’organitzador o promotor ha d’aportar un certificat expedit per una companyia d’assegurances en què conste que s’ha subscrit una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per a la cobertura dels sinistres que puguen produir-se a conseqüència de la celebració d’un festeig, que haurà d’incloure una quantia mínima per pòlissa de 300.500 euros, i les cobertures mínimes d’indemnització següents: despeses d’estada hospitalària, cura i assistència sanitària de 6.000 euros; mort: 6.000 euros; invalidesa permanent i total: 6.000 euros.

A més, responsabilitat civil amb una quantia mínima per pòlissa de 300.500 euros, que cobrirà els danys als espectadors, terceres persones i béns que es puguen derivar de la celebració de l’espectacle, i amb una cobertura mínima d’indemnització per víctima de 60.100 euros.

Després de conéixer totes les postures, la Generalitat Valenciana continuarà treballant amb els ajuntaments i ha proposat una altra reunió per a la setmana que ve entre els actors hui presents (FVMP, Federació Valenciana de Penyes i les companyies d’assegurances) per avançar en una possible modificació del reglament.

Ángel va recordar que són prop de 280 els municipis que celebren els més de 8.000 festejos de bous al carrer que cada any tenen lloc a tota la Comunitat Valenciana. D’aquests, 90 ajuntaments de la província de Castelló tenen menys de 1.000 habitants i per als seus ajuntaments suposa un desemborsament considerable.

“Hem tingut una trobada molt fluida i sincera en què hem plantejat totes les problemàtiques possibles. Només d’aquesta manera es pot aconseguir donar resposta precisa a les necessitats dels ajuntaments, que són els representants de tots els ciutadans”, va concloure José María Ángel.