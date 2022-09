El Govern valencià reforçarà el post de comandament d’Emergències arran de l’incident del tren atrapat en l’incendi de Begís

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, va mantindre dijous una reunió de treball amb els diferents serveis d’extinció d’incendis forestals que han participat en la campanya 2022, amb l’objectiu d’analitzar l’evolució dels diferents incendis i la resposta dels mitjans desplegats en cadascun.

En la reunió ha anunciat la creació d’una Unitat d’Anàlisi i Seguiment que s’incorporarà als Posts de Comandament Avançat i al Centre de Coordinació d’Emergències per enfortir la resposta al nou escenari multiemergència.

Preguntada si aquesta unitat es crea per evitar que es repetisca un incident com el del tren que va quedar atrapat en l’incendi de Begís, Bravo va explicar que “aquesta és una unitat pensada per a enfortir tota l’estructura del Post de Comandament Avançat de qualsevol emergència, ja que estem en una situació en què en poques setmanes podem trobar-nos davant situacions molt greus per inundacions, per tant no es crea només per l’incident que va passar a Caudiel, sinó perquè entenem que davant les noves tipologies d’emergència és fonamental comptar amb aquesta unitat”.

Com ja va fer en la Diputació Permanent de les Corts Valencianes l’1 de setembre passat, Bravo va reconéixer que des del Post de Comandament no es va donar avís a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) “pel gir que va fer l’incendi que va passar a convertir-se en una tempesta de foc i a multiplicar per sis les hectàrees calcinades en tres hores, per la qual cosa en molt poc de temps es van haver de prendre moltes decisions quant a desallotjaments i protecció”.

Fonts de Justícia van explicar a elDiario.es que s’estudiaran els perfils més idonis d’aquests nous professionals amb personal tècnic de l’Agència de Seguretat de la Generalitat Valenciana: “Han de ser analistes que siguen capaços d’interpretar aquesta mena de situacions i estudiaran escenaris de vulnerabilitat”.

La responsable d’Interior va assenyalar que “els episodis viscuts durant els mesos de juliol i agost ens mostren una realitat fins ara desconeguda. Els incendis de sisena generació que s’han declarat a la Comunitat Valenciana o els fenòmens que estan clarament vinculats al canvi climàtic, com ara grans inundacions, ens fan anticipar-nos davant un nou escenari de vulnerabilitat”. Per això, va afegir, amb aquesta unitat “estarem més preparats i comptarem amb les últimes tecnologies per a millorar la resposta als incendis i altres grans catàstrofes”.

La consellera va indicar que aquesta unitat naix “per aportar informació als responsables de la direcció de la gestió de qualsevol mena de crisi derivada de l’emergència climàtica, un equip que farà el seguiment del risc per incendis forestals o emergències d’origen meteorològic per col·laborar amb els serveis d’emergència en l’anticipació del comportament d’aquests fenòmens i l’anàlisi dels escenaris crítics que generen”.

Després de la reunió, Bravo va afegir “que s’ha detectat la necessitat de desenvolupar aquests equips de planificació, anticipació i intervenció davant els nous escenaris de grans emergències”.

D’altra banda, va avançar que s’ha abordat la revisió del Pla Territorial d’Emergència que es debatrà en futures trobades tècniques. “S’ha obert una primera reflexió sobre el Pla Territorial per a reforçar les estructures en la resposta als futurs fenòmens, cada vegada més complexos derivats de la crisi climàtica, com un nou comportament de foc o les grans inundacions”, va apuntar.

Bravo va destacar “la gratitud de la Generalitat amb els serveis que han participat en les emergències d’aquests últims mesos, perquè s’han jugat la vida tots els dies per la defensa del nostre patrimoni i la nostra vida. Molts bombers van renunciar a les vacances per sumar-se a les tasques d’extinció i han demostrat el seu esperit de solidaritat i una vocació de servei públic que cal agrair”.