Joan Ribó repeteix com a candidat de Compromís per optar al seu tercer mandat com a alcalde de València

L’actual alcalde de València, Joan Ribó, repetirà com a candidat a l’alcaldia de la capital per Compromís, on ja està ja dos mandats al capdavant de l’Ajuntament. Així ho ha anunciat dimarts el primer edil en l’assemblea de la coalició valencianista en què s’ha aprovat la presentació de llistes per consens amb Ribó com a número u. La modalitat de llistes per consens és una de les opcions que recull el reglament, juntament amb la possibilitat de celebrar primàries obertes a la ciutadania, tancades als militants, o només per a triar el cap de llista, totes aquestes descartades finalment.

🟠 Jo dic sí. I tu, t'apuntes?



✅A la València de la gent, a la València dels barris i pobles, a la València moderna, d'oportunitats i drets, que se sent orgullosa. A València li dic sí!



👉🏽Vull continuar garantint com a alcalde la transformació de la nostra ciutat#AlcaldeRibó pic.twitter.com/nSDlPwNb87 — Joan Ribó (@joanribo) 20 de septiembre de 2022

Encara que l’alcalde mateix s’havia mostrat fins ara partidari que, com a norma general, els dirigents polítics no estiguen més de huit anys al capdavant de qualsevol administració, hi ha hagut diversos factors que l’han fet canviar d’idea i fer el pas final.

En primer lloc, la necessitat per part de la coalició de lideratges i de cares recognoscibles davant les pròximes eleccions autonòmiques i municipals, més encara després de la dimissió del seu principal actiu fins ara, Mónica Oltra, immersa en el procés judicial sobre la menor tutelada que va patir abusos per part del seu exmarit.

D’aquesta manera, Ribó tractaria de fer valdre l’‘efecte alcalde’, és a dir, traure rèdit electoral de la major presència i visibilitat que atorga el càrrec per aconseguir uns bons resultats com els de les dues últimes cites electorals del 2015, quan amb el PSPV i València en Comú va acabar amb 24 anys del PP de Rita Barberá, i del 2019, quan va reeditar el Govern d’esquerres amb els socialistes després de millorar els resultats de Compromís, que per primera vegada va ser la força més votada de la ciutat amb un 27,4% dels sufragis i 10 regidors, un més que quatre anys abans.

Encara així, els resultats sempre han sigut molt ajustats amb un regidor de diferència a favor del bloc d’esquerres, una diferència que es mantindria amb un marge estret segons les diferents enquestes, per la qual cosa es fa més necessari per a Compromís mantindre la figura de Ribó com a millor basa per a retindre l’Ajuntament i donar continuïtat al canvi de model de ciutat impulsat fa ja quasi huit anys, especialment pel que fa a mobilitat i espai públic.

Al mateix temps, l’estirada de Ribó com a cap de llista per València, gràcies al pes electoral que té la capital, ajudaria la coalició a no perdre aire a escala autonòmica en les Corts Valencianes, on encara no està clar qui serà candidat o candidata a la presidència de la Generalitat.

L’últim dels factors analitzats que han fet que l’alcalde es decante per repetir com a candidat és que representa una figura de consens i unitat dins d’una coalició formada per tres partits, Més Compromís (antic Bloc), Iniciativa i VerdsEquo, evitant d’aquesta manera una lluita de poder. Ribó no pertany a cap dels tres partits.

Així doncs, confirmada la candidatura de Ribó, les principals cartes electorals per a pugnar per l’alcaldia de València ja estan damunt la taula, ja que la seua companya de viatge com a vicealcaldessa i sòcia de Govern, Sandra Gómez, també repetirà com a candidata pel PSPV (sense competència en el procés de primàries), i també sembla clar que María José Catalá repetirà com a candidata del PP, igual que Fernando Giner de Ciutadans.

D’aquesta manera, tan sols està per veure si José Gosálbez repetirà com a alcaldable per Vox, cosa poc probable, i com afrontaran les eleccions municipals altres partits d’esquerres com Esquerra Unida i Podem, que van quedar fora de l’Ajuntament en les últimes eleccions.