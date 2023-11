L’hotel de Terra Mítica de Benidorm, amb un acusat en el cas Erial de conseller, dobla les vendes i deixa arrere les pèrdues

L’hotel del parc Terra Mítica, de Benidorm, es recupera a poc a poc de la sacsejada de la crisi sanitària del Covid-19. L’empresa Hotel Mítica SL, que explota Aqualandia (l’amo de la qual és el magnat francés Georges Santa Maria), ha doblat les vendes i ja no registra pèrdues, segons els últims comptes anuals corresponents al 2022 depositats davant el Registre Mercantil. La mercantil ha anotat uns resultats positius de 73.063 euros, davant les pèrdues d’1,1 milions d’euros de l’exercici anterior.

Es tracta del parc temàtic, inaugurat el 2000 i impulsat per Eduardo Zaplana, alcalde de Benidorm entre el 1991 i el 1994 i expresident de la Generalitat Valenciana. En la firma que explota l’hotel figura com a conseller l’empresari Roberto Bataouche Pérez, acusat en el marc del cas Erial.

La instrucció de la causa, en què Zaplana figura com el principal capitost, considera que Bataouche va estar presumptament implicat en operacions de la trama i es va beneficiar de 143.373 euros en B. La Fiscalia Anticorrupció demana cinc anys de presó per a l’empresari, també accionista de Rebco SL, una firma familiar que manté una participació minoritària en Hotel Mítica SL.

La firma ha disparat les seues vendes de 3,4 milions el 2021 als 7,6 que registra l’any següent. L’informe de gestió indica que el resultat d’explotació permet escometre “amb una certa folgança” les expectatives de negoci de l’òrgan d’administració. Així doncs, l’empresa ha doblat pràcticament les seues despeses de personal, que s’han situat en 2,1 milions. “La situació actual, amb una certa recuperació de l’activitat, ha provocat que les despeses de personal i d’explotació s’hagen incrementat”, explica el document.

L’hotel del conegut parc de Benidorm es va veure molt afectat per la crisi sanitària de la pandèmia per tal com depenia del turisme associat a la localitat de la costa alacantina. “La societat ha aconseguit recuperar una xifra de resultats positius que permetrà començar a compensar resultats negatius d’exercicis anteriors generats per la crisi”, assegura l’informe de gestió, que preveu un futur immediat “moderadament optimista a curt i mitjà termini”.

L’empresa està en procés de comprovació fiscal per part de la Inspecció d’Hisenda, encara que considera que els passius addicionals que es puguen produir no afectarien significativament els comptes anuals.

El desglossament de l’import net de la xifra de negoci confirma que la prestació del servei d’allotjament s’ha estabilitzat en cinc milions d’euros (davant dels 2,3 milions registrats l’exercici anterior) i que els esdeveniments també s’han consolidat, amb uns ingressos d’1,2 milions que contrasten amb els gairebé 191.776 euros del 2021. Les vendes per restauració han crescut més moderadament i s’han situat en 1,2 milions.