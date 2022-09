Les graderies d’animació del València CF i del Llevant UE, objectiu de grups d’extrema dreta

Futbol, multitud i aficionats joves amb ganes d’animar els seus equips. El caldo de cultiu preferit històricament per l’extrema dreta per a tractar de reclutar adeptes a la seua causa. Després de dos anys de pandèmia en què els estadis han funcionat pràcticament sense públic, la tornada a la normalitat també ha reactivat els grups ultres que tracten de fer-se amb el control de les graderies d’animació del Llevant UE i del València CF.

Així ho confirmen diverses fonts coneixedores de les interioritats d’aquests grups consultades per elDiario.es, que asseguren que tots dos clubs ja han sigut advertits d’aquesta situació. En el cas del València CF, es tracta d’una escissió de la dissolta penya ultra Yomus que de nou tracta de controlar la Curva Nord, la graderia d’animació valencianista ara anomenada Curva de Mestalla 1919, amb alguns dels seus adeptes ja infiltrats, encara que de moment sense que hi haja constància d’altercats a l’interior de l’estadi.

La directiva del club va vetar fa tres anys els aficionats més radicals i de la vella escola que tingueren antecedents penals. A més, després de ser identificat entre els pretesos agressors, el president de la Curva Nord llavors, Javier Cervera, es va veure obligat a dimitir per estar present en la contramanifestació del 9 d’Octubre del 2017 malgrat haver afirmat que no va participar en les agressions.

Durant tot aquest temps, segons les mateixes fonts, s’ha cuit un conflicte intern entre el sector més polititzat i vinculat a l’extrema dreta i els seus rivals que optaven per una línia més dissimulada i purament hooligan, almenys dins de l’estadi. Els enfrontaments entre tots dos bàndols han sigut notoris fins que finalment s’han imposat els radicals controlats per antics dirigents de la penya.

En aquest context de guerres internes, els Yomus han tornat liderats per un vell líder extremista amb antecedents penals i simbologia neonazi tatuada, amb l’objectiu de fer-se amb el control de la refundada Curva Nord infiltrant-hi els seus seguidors, tal com reconeix en les seues xarxes: “Un sap quan ha de retirar-se. Una vegada establit l’ordre en la Curva i veient que tot funciona correctament és hora de dir adeu”.

Amb l’objectiu de recuperar la graderia d’animació, el club va modificar les condicions per a abonar-se a aquest sector situat darrere de la porteria del fons sud. Així doncs, el València CF va abaixar el preu dels 250 euros en què estava a 198 euros amb la finalitat de promoure-la i es va apujar el límit d’edat fins a 30 anys. Els que ja hi estaven abonats no tenien límit d’edat.

Fonts coneixedores de la situació asseguren que “gent dels nous Yomus ja s’ha colat i està dirigint la graderia d’animació, i encara que dins tracten de passar desapercebuts, fora s’ajunten tots. De fet, després del partit contra l’Atlètic de Madrid un nazi va robar i va pegar a un pare que anava amb el seu fill amb banderes del club matalafer”.

Aquest incident va ser difós per les xarxes socials del grup, l’avatar del qual incorpora un nou escut dels Yomus.

Los fantasmas volvieron…

Y los indios se escondieron! Puta atleti!Ayer hoy y siempre! pic.twitter.com/YuWQsvGZb3 — Since83_ (@Since83vcf) 30 de agosto de 2022

A més, aquell mateix dia la Policia Nacional va detindre en els voltants del Mestalla un altre conegut neonazi que forma part dels nous Yomus.

Sobre aquest tema, fonts oficials del València CF van assegurar que mantenen la seua política de tolerància zero davant qualsevol expressió, càntic o simbologia il·legal i com a exemple posen la mateixa expulsió dels Yomus de l’estadi anys arrere o l’expulsió per a tota la vida d’un aficionat del València CF que va fer la salutació nazi en l’estadi de l’Arsenal.

“El club ha donat mostres sobrades de tolerància zero amb aquesta mena de polítiques i de la gent que les secunda, s’ha treballat molt dur per evitar tot això, malgrat les crítiques que s’han rebut; zero dubtes amb el València CF respecte a qualsevol mena de connivència amb qualsevol mena de política que fomente l’odi o la violència”, insisteixen des del club.

A més, des del València CF afigen que el club va filtrar persona per persona mitjançant la política d’accés amb empremta i biometria facial per a control i asseguren que els històrics Yomus no van tindre accés a la graderia d’animació. En tot cas, adverteixen que hi haurà expulsió immediata davant qualsevol manifestació d’odi o violència.

Queixes entre els abonats del Llevant UE

La situació en el Llevant UE és més explícita. Un grup d’aficionats han alertat la direcció del club sobre l’assetjament creixent per part d’elements ultres infiltrats en la graderia d’animació de l’estadi Ciutat de València. “Molts socis que pertanyien a la graderia Levante Fans han abandonat les seues files per la transformació política d’aquesta graderia, i pateixen assetjament continu per això, sense que el club faça res per controlar la situació”, denunciaven una trentena de socis.

A la seua queixa es van adherir una penya i altres col·lectius de seguidors de l’equip granota. La direcció del club es va reunir amb aquests socis i es va mostrar disposada a tallar les coaccions. Els aficionats van aportar proves gràfiques de les relacions dels membres ultres de Levante Fans amb altres també d’extrema dreta de la Curva Nord del València CF. No es tracta d’un problema general de la graderia d’animació, sinó d’“un grup que intimida la resta, especialment els més joves, per emportar-se’ls al seu terreny i modelar-los a imatge seua”, van assenyalar. Els directius del Llevant UE van dir que desconeixien la situació i es van comprometre a prendre mesures.