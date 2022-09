El Ministeri de Treball insta Ford a recollir en el seu conveni el pagament de la nocturnitat als empleats a temps parcial

El XVIII conveni col·lectiu de Ford España veurà modificats tres articles que han sigut esmenats pel Ministeri de Treball, després de l’habitual revisió que fa d’aquests textos per comprovar que s’adapta a la normativa vigent.

Segons ha informat Intersindical, el document ha d’especificar que els treballadors a temps parcial també cobraran el plus de nocturnitat com els de jornada completa i deixaran de tindre preferència els fills d’empleats per a la contractació a l’Escola d’Aprenentes.

Així mateix, s’adaptarà l’article 49, de manera que parla de la Contractació de Personal per a fer referència al conveni sectorial vigent de la província o de la comunitat autònoma. Una vegada esmenades aquestes qüestions, es remetrà la nova redacció a la Direcció General de Treball per a la publicació en el BOE.

A més, s’atorga capacitat de vot als empleats de Ford a Madrid per a la Comissió Negociadora, per la qual cosa es torna a crear perquè aquests empleats tinguen veu i vot com la resta dels treballadors de Ford a València, i al seu torn, es modifiquen els articles esmentats adequant-los a la legislació vigent i al dictat del Ministeri de Treball.

Sobre aquest tema, fonts de la Ford han explicat a elDiario.es que es tracta d’un procediment normal i que en el cas de la nocturnitat no canvia el fons de l’article, sinó tan sols la redacció perquè quede més clar.

Des d’Intersindical han mostrat la seua satisfacció perquè s’haja atés una de les seues demandes, encara que siga de manera imperativa pel Ministeri, contra “les grans retallades” que suposaven les condicions d’aquest conveni per a la plantilla i han destacat la importància per als treballadors a temps parcial del torn de nit a qui se’ls privava d’aquest plus, que només es concedia als empleats d’aquest torn a temps complet. “Ens sorprén que ens diguen que l’esperit era pagar-lo encara que estiguera escrit que no”, han afirmat.

El sindicat majoritari UGT ha explicat que “s’haurà de tornar a redactar l’article 64 en referència a l’Escola d’Aprenentes, de manera que s’elimine del text que anem acordant més de 20 anys i que advoca per la preferència de contractació per raons de parentiu amb l’empleat”.

L’organització sindical ha recalcat que aquestes adaptacions “no alteren gens l’Acord per l’Electrificació aconseguit el 27 de gener a Colònia, que garanteix la continuïtat de la planta després de l’adjudicació de la plataforma elèctrica GE2, mentre a Saarlouis milers de treballadors segueixen en suspens pel seu futur”.