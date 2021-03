Un mòbil i la mateixa errada transcrita: així va revelar l’excap dels funcionaris valencians amb el PP les respostes d’una oposició a una amiga de Vox

“Mai en 14 anys havia vist una cosa així”. Els testimonis que han desfilat davant la secció primera de l’Audiència Provincial de València en el judici contra l’ex-directora general de Funció Pública amb el PP, acusada de passar pretessament les respostes d’un examen d’oposició a una amiga de la seua Falla, han relatat els fets amb una mescla de perplexitat i indignació. “És inaudit que una vigilant ajude una opositora”, ha dit la cap de servei encarregada de la supervisió de la prova.

El dissabte 10 de març de 2018 un grapat d’opositors s’enfrontava a una prova per a accedir a la plaça de tècnic superior de l’Administració de la Generalitat Valenciana, del grup A, en unes instal·lacions universitàries. Una de les funcionàries encarregades de vigilar la prova ha declarat que Ana Brugger, l’excap dels funcionaris valencians, va saludar i va besar la seua amiga María Gonzálbez, actualment assessora de Vox en les Corts Valencianes, en els corredors abans de la celebració de la prova.

Totes dues dones, vigilant i opositora, van acabar en la mateixa sala (Brugger ha al·legat que el repartiment va ser aleatori). Una de les funcionàries que vigilava la prova ha dit que l’ex-directora general de Funció Pública va estar asseguda darrere de la sala escrivint en uns fulls i consultant el telèfon mòbil. La vigilant, que ja sospitava de l’actitud de Brugger, s’hi va acostar i es va adonar que estava escrivint sobre la llei de riscos laborals, precisament un dels temes a desenvolupar que havia eixit en la prova d’oposició. L’antiga alt càrrec del PP es va escudar en el fet que eren notes per a un manual que no tenien res a veure amb la prova que estava desenvolupant-se.

Brugger, segons la testimoni, “es va acostar a l’altura de la seua amiga i de la pila de papers blancs va agafar els de baix que estaven escrits i els va deixar damunt de la taula” assignada a María Gonzálbez. La vigilant va advertir de la situació a una altra companya que estava en la sala i es va acostar a comprovar si eren els mateixos papers que havia rubricat Brugger. L’opositora “va intentar apartar-los” i després “es va quedar en blanc i va començar a tremolar”. De seguida van detectar que el tipus de lletra de la seua prova i el dels papers que li havia passat Brugger no era el mateix. “Això és una cosa que no ens ha passat mai, no hem vist res igual”, ha dit la testimoni.

L’altra encarregada de vigilar la sala ha destacat que l’opositora “va oposar resistència a mostrar els fulls” i ha coincidit que les anotacions estaven escrites “amb una altra lletra i amb un altre boli”. De fet, segons l’expedient disciplinari per aquests fets, l’opositora va transcriure les notes pretesament escrites per Brugger, incloent-hi la mateixa errada, segons ha destacat l’advocada de l’acusació popular, exercida pel sindicat CGT. La segona vigilant ha dit que té estima cap a Ana Brugger: “Va ser una bona directora general i em sap greu”, ha dit.

Les vigilants, després d’acabar la prova, van anar a la sala d’incidències a comunicar a la cap de servei encarregada de la supervisió de la prova les presumptes irregularitats que havien presenciat. Hi va aparéixer també Brugger, que, segons la testimoni, els va dir: “No m’ho tingueu en compte, que ha sigut un error; no ho tornaré a fer més”.

La cap de servei va dir a la vigilant que guardara els papers per comentar l’assumpte el dilluns següent i que no indicaren res del que havia passat en l’acta de la prova, perquè previsiblement Brugger es negaria a signar-la. La funcionària ha recordat que va eixir de les instal·lacions universitàries “nerviosíssima”. “No em semblava bé que no es deixara per escrit”, ha dit.

La dona va optar directament per acudir a l’Agència Valenciana Antifrau, l’organisme dirigit per Joan Llinares, que va acabar custodiant els papers de Brugger. La testimoni ha lamentat que els seus superiors no la van deixar avisar el tribunal de l’oposició sobre el que havia presenciat. “Jo em veia desprotegida del que estava passant”, ha declarat. Deu dies després, el 20 de març, per fi va parlar amb la presidenta del tribunal.

La representant del ministeri fiscal, que sol·licita tres anys d’inhabilitació per a Brugger, ha reconegut que s’ha quedat “esborronada” per l’actuació de l’Administració i ha lamentat que es tractara d’“amagar” les irregularitats tan cridaneres al tribunal de l’oposició. La fiscal afirma que les acusades van mantindre un “comportament molt poc idoni” i que ha quedat acreditat que Brugger pretenia ajudar la seua amiga, acusada com a cooperadora necessària, a aprovar la prova. “Les places no es poden ni s’han de regalar”, ha recordat.

La lletrada de la CGT ha assegurat que “amb l’única intenció fraudulenta de passar l’examen a la seua amiga, Brugger va sol·licitar ser vigilant” aquella jornada. “Va simular un document en un paper oficial d’examen que havia de passar per una autèntica resposta de l’examinanda”, ha dit la lletrada del sindicat llibertari, que ha afegit: “Ana Brugger va contestar el tema dels riscos laborals, no María Gonzálbez”. L’advocada de l’acusació popular ha retret a Brugger que aprofitara el seu nom “per ser molt coneguda en la funció pública per a col·locar, amb total impunitat, la seua amiga”. “En el nostre sindicat hi ha gent que s’havia deixat les pestanyes estudiant aquesta oposició”, ha assegurat.

El lletrat d’Ana Brugger ha argumentat que la seua defensada actuava aquell dia com a “personal col·laborador” i no com a funcionària. “No consta que s’haja generat cap mal ni contra l’Administració ni contra les persones i no consta que l’examen s’haja impugnat”, ha dit, i ha incidit a més en el fet que l’opositora va renunciar més tard a l’examen. L’advocat de la defensa també ha dubtat que un secret o una informació privilegiada “puga trobar-se en Internet”.

El lletrat de María Gonzálbez ha insistit que fins deu dies després de la prova no es van denunciar els fets davant el tribunal i ha remarcat que l’assessora de Vox va poder acabar l’examen sense que l’expulsaren. L’advocat s’ha preguntat si unes “notes desmanegades” i “una citació amb dues normes” serveixen per a aprovar una oposició del grup A1. Les defenses han sol·licitat l’atenuant de dilacions indegudes.

Ana Brugger ha aprofitat el seu torn d’última paraula per a “deixar constància” del pretés “assetjament mediàtic i polític” que ha patit per part de CGT. L’ex-directora general de Funció Pública ha remarcat que el sindicat ha convocat una concentració a la porta de la Ciutat de la Justícia. El judici ha quedat vist per a sentència.