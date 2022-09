Una penya del València CF denuncia amenaces d’ultres amb simbologia nazi en un partit del València CF femení

“Durant el partit un grup de persones vinculades a la dissolta penya ultra Yomus abillats amb samarretes amb lemes feixistes van traure banderes amb simbologia nazi, pots de fum i van fer la salutació nazi mentre cantaven. En desplegar la bandera de la nostra penya, com que ens coneixen i saben que condemnem i denunciem aquestes coses, van vindre a esperar-nos a la porta d’eixida de l’estadi i ens van amenaçar i ens van insultar. Ens van dir que ens esperaven. La seguretat del València CF ens va deixar esperar-nos dins fins que vam avisar la Policia i abans que arribaren els agents es van anar”.

Fonts de la penya Colla Blanc-i-negra han denunciat així els fets viscuts dissabte passat 24 de setembre en l’estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna durant el partit que el València CF femení va guanyar 2-0 al Sevilla FC.

“Entre aquest grup de persones estava un dels que porta l’animació de la Curva del Mestalla 1919 i ja està havent-hi queixes per xarxes d’aficionats de la graderia d’animació que se senten intimidats per aquests ultres quan canten contra Meriton o Peter Lim”, han assegurat.

La penya ha denunciat aquesta situació a través de les seues xarxes socials i a través del programa 'Línia de Fons' d'À Punt, i ha assegurat que enviarà una queixa per escrit al club perquè quede registrada oficialment aquesta situació.

Volem denunciar que hui a l'estadi Puchades de Paterna, hi havia un grupuscle amb simbologia nazi amb membres de la nova grada d'animació del @valenciacf_vale.



Després del partit, al reconèixer dos dels nostres penyistes, els han impedit eixir, intimidat i insultat. https://t.co/adxjK4F6Dr — Colla Blanc-i-negra (@SomCollaBiN) 24 de septiembre de 2022

Entre les banderes desplegades destaca una adaptació de la bandera nazi de combat del III Reich Kreigsmarine, però amb la bandera d'Espanya de fons i amb un altre escut en lloc de l'esvàstica i una altra amb el lema feixista italià 'me ne frego'.

Sobre aquest tema, fonts del València CF han comentat que no es va detectar la situació en el moment pels menors protocols de seguretat que es donen en els partits en l’Antonio Puchades respecte als de la Lliga al Mestalla, però han assegurat que prendran mesures per a evitar que torne a passar en la mesura que siga possible: “En l’Antonio Puchades és més fàcil que puguen colar alguna bandera, a més que solen modificar-les per dissimular una simbologia determinada, però evidentment són situacions que no ens agraden i que es tractaran d’evitar en endavant”, han assegurat.

Les mateixes fonts han recordat que “el club sempre s’ha mostrat ferm en la seua tolerància zero a la violència i a l’odi i així seguirà”. A més, han afegit que “al Mestalla tots els que accedeixen a la graderia d’animació signen un document en què es comprometen a no exhibir una simbologia determinada o entonar càntics que inciten a la violència i tot el que s’ho salte serà expulsat, com ja es va fer amb l’aficionat que es va expulsar per a tota la vida per fer la salutació nazi”.

Com va informar elDiario.es, després de dos anys de pandèmia en què els estadis han funcionat pràcticament sense públic, la tornada a la normalitat també ha reactivat els grups ultres que tracten de fer-se amb el control de les graderies d’animació del Llevant UE i del València CF.

En el cas del València CF, es tracta d’una escissió de la dissolta penya ultra Yomus la que de nou tracta de controlar la Curva Nord, la graderia d’animació valencianista ara anomenada Curva de Mestalla 1919, amb alguns dels seus adeptes ja infiltrats, encara que de moment sense que hi haja constància d’altercats a l’interior de l’estadi.

Després de publicar aquesta informació, el perfil de Twitter que utilitzen aquests individus (@Since83vcf) vinculats també a altres grups ultres com ara Bastión Frontal o al partit d’extrema dreta España 2000, van canviar l’avatar en què es veia un escut dels Yomus per un altre amb l’escut del València CF. També van eliminar un tuit en què feien gala del material robat a un aficionat de l’Atlètic de Madrid.

Des d’aquest perfil es va penjar una foto en què s’observa el fum després del partit, encara que es pixelen les cares dels assistents. Una cosa que no va fer amb la foto penjada per Ramón Castro, un antic dirigent dels ultra Yomus.

Els abonats del Llevant UE, a l’espera de solucions

En el cas del Llevant UE, un grup d’aficionats ha alertat la direcció del club de l’assetjament creixent per part d’elements ultres infiltrats en la graderia d’animació de l’estadi Ciutat de València. “Molts socis que pertanyien a la graderia Levante Fans han abandonat les seues files per la transformació política d’aquesta graderia, i pateixen assetjament continu per això, sense que el club faça res per controlar la situació”, denunciaven una trentena de socis.

A la seua queixa es van adherir una penya i altres col·lectius de seguidors de l’equip granota. La direcció del club es va reunir amb aquests socis i es va mostrar disposada a tallar les coaccions. Els aficionats van aportar proves gràfiques de les relacions dels membres ultres de Levante Fans amb uns altres també d’extrema dreta de la Curva Nord del València CF. No es tracta d’un problema general de la graderia d’animació, sinó de “un grup que intimida la resta, especialment els més joves, per emportar-se’ls al seu terreny i modelar-los a la seua imatge”, van assenyalar. Els directius del Llevant UE van dir que desconeixien la situació i es van comprometre a prendre mesures.

No obstant això, consultats els portaveus d’aquests socis, afirmen que han escrit al club, perquè des de la reunió que van tindre no han tornat a tindre notícies: “Hem demanat que ens expliquen quines solucions han adoptat, perquè el pròxim partit a casa és el 9 d’octubre i pot ser problemàtic per la data que és. En el partit anterior gent d’Ultra Levante va anar a buscar unes quantes persones a un bar, encara que per sort ja no hi estaven”.