El podriment interior de la fusta va causar l’enfonsament de la branca del ficus al Parterre de València

Dimecres passat 7 de setembre es va desplomar una enorme branca del ficus monumental situat al Parterre de València que va causar quatre ferits de caràcter lleu.

Després del succés, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana de València, Sergi Campillo, va anunciar l’elaboració d’un informe del servei per determinar les causes de la caiguda.

L’informe, a què ha tingut accés elDiario.es, es va finalitzar dimarts i s’hi conclou que el mal estat de la fusta en la zona interior va causar el col·lapse i la fractura de la branca: “En l’àrea de fractura, la fusta mostra signes de podriment, en principi a conseqüència d’un buit pel qual s’infiltra aigua de pluja. En aquest punt, a l’interior de l’arbre i, per tant indetectable des de l’exterior, hi ha matèria orgànica en fase de descomposició a conseqüència de l’excés d’humitat acumulada per l’aigua de pluja. Les mostres obtingudes i sotmeses a cultiu permetran identificar els agents patògens causants”, afirma el document.

L’informe estableix que “es faran tasques de neteja en el punt de trencament eliminant la matèria orgànica en fase de descomposició i, una vegada finalitzada aquesta neteja, i amb el resultat de les anàlisis, es procedirà a l’execució dels tractaments fitosanitaris pertinents”

No obstant això, “durant la primera inspecció s’observa que l’arbre està perfectament hidratat pel fet d’aparéixer saba abundant en els talls i perquè té nombrosos fruits”.

A més, “s’han iniciat tasques de poda de restauració destinada a eliminar branques secundàries afectades en la caiguda, així com de restitució del port i l’equilibri general de l’exemplar atesa la gran pèrdua que ha patit en un sector important de l’estructura, cosa que pot posar-ne en perill l’estabilitat”.

Davant aquesta situació, el Servei de Jardineria “determina descarregar de pes les branques que tenen excés de massa vegetal en la part terminal de la branca per impedir-ne la fractura, i es comprova que algunes, amb aquesta operació s’alcen i recuperen altura”.

Aquesta operació continuarà durant la setmana pròxima fins a acabar les faenes requerides, en què “s’han evacuat fins al 9 de setembre aproximadament 25 tones de pes”.

El document destaca que “l’anterior contracta de manteniment de jardins i arbratge aprovada el 2015, a fi de reduir el pressupost, va excloure el manteniment dels arbres monumentals”.

En la nova contracta, “iniciada el mateix 7 de setembre de l’any en curs, segons el plec de condicions vigent s’inclou el manteniment de l’arbratge monumental, el desenvolupament d’una anàlisi de risc i d’un pla de gestió per a la millora i la conservació adequada”.

A més, Jardineria Sostenible assegura que no té cap constància d’advertiment sobre les clivelles, que presumiblement van ocasionar el trencament del cimal: “El podriment intern que ocasiona el minvament de resistència estructural del cimal en va provocar el trencament i la caiguda i, ara fàcilment observable, no podia ser detectat visualment, perquè el podriment que en tot cas podria intuir-se en la zona superior només seria accessible des de l’interior de l’exemplar”.

L’informe afirma que “l’acerat i l’asfaltatge han de ser substituïts per la terra vegetal, i eliminar-se manualment per evitar qualsevol agressió o trencament important en l’aparell radicular, recomponent així mateix les estructures i el traçat del jardí històric i el seu accés hui inutilitzat”.

Quant als antecedents, constata que “entre octubre i desembre del 2021 es va actuar sobre 5 dels 24 exemplars monumentals de Ficus macrophylla municipals de València, per considerar-se els més urgents”.

En la proposta presentada per a la contractació d’aquesta última actuació, “es fa referència al fet que l’aparició de processos de col·lapse i fractura de branques en aquesta mena d’exemplars de gran port, creixement ràpid i fragilitat elevada, pot veure’s agreujada per les condicions climatològiques (vigor resultant d’abundants pluges hivernals i persistència d’altes temperatures durant el període estival)”.

Quant a l’exemplar del Parterre, segons el document, “les últimes actuacions fetes en el manteniment (inspecció i poda de l’exemplar) es van dur a terme els dies 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 d’agost d’any 2021”.