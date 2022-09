Alts càrrecs de la Generalitat denunciats defensen la campanya sobre el sexe químic com a eina de sensibilització davant una querella ultra

Els alts càrrecs de la Generalitat Valenciana denunciats per una campanya d’informació sobre el sexe químic defensen que es tracta d’una eina de prevenció sobre malalties de transmissió sexual i altres riscos associats a aquesta pràctica. L’associació ultracatòlica Advocats Cristians va denunciar els responsables de Joventut i Salut Pública del Govern Valencià arran d’unes xarrades sobre la pràctica de sexe amb drogues, en què es recomana establir unes regles de seguretat i uns límits i fer la pràctica en un entorn de confiança, a més de l’ús de preservatius.

Els dirigents autonòmics que han anat a declarar dimarts han defensat en el Jutjat d’Instrucció número 1 de València que la campanya informativa persegueix “reduir els danys i els riscos” associats a la pràctica; una sèrie d’“accions informatives i de sensibilització per a arribar a determinades franges d’edat que usen les xarxes socials”.

L’associació els acusa d’un delicte contra la salut pública, que estaria sancionat amb una multa entre sis mesos i un any per a tots dos responsables autonòmics. Segons l’advocat de l’entitat, amb aquesta campanya la Generalitat “incita els menors d’edat” a una pràctica de risc i els acusa de “promocionar amb diners públics una aplicació per a promocionar els contactes” per a fer sexe químic i “gent que subministra les drogues”.

L’aplicació a què es refereix l’associació no s’ha arribat a desenvolupar. Es tracta, segons fonts autonòmiques, d’una app que interactuaria amb altres webs o aplicacions vinculades a la pràctica del sexe químic per oferir informació sobre els riscos derivats de la pràctica. La denúncia es refereix a una subvenció de la Conselleria de Sanitat, d’uns 5.000 euros, per a posar en marxa l’eina digital.

Campanya d’extrema dreta

La coalició Compromís denuncia que l’acció d’Advocats Cristians està emmarcada en una campanya de desprestigi als dirigents d’esquerra. Els valencianistes, que han acudit a donar suport als dos directors generals, acusen el col·lectiu ultraconservador d’accions que saturen els tribunals i porten als jutjats accions polítiques amb l’objectiu d’infondre por als dirigents. El coportaveu d’Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha destacat “la vàlua professional incontestable” dels dos alts càrrecs acusats i la seua faena en favor de “la salut pública i una educació sexual de qualitat per als valencians”. “Els valencians mereixen molt més i pregue a l’extrema dreta que transite per les vies democràtiques i no pervertisca l’estat de dret per fer partidisme”, ha insistit el responsable.