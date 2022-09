La Generalitat Valenciana busca atraure produccions als estudis rescatats de la Ciutat de la Llum amb incentius fiscals a Sant Sebastià

La Generalitat Valenciana es llança al mercat de produccions cinematogràfiques a la recerca de nous rodatges per a la rescatada Ciutat de la Llum d’Alacant. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha acudit dilluns a la 70 edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià per promocionar els estudis, que començaran a funcionar a l’octubre, després d’alçar-se la sanció que la Unió Europea va interposar al Govern autonòmic del PP per competència deslleial.

El dirigent autonòmic ha tractat de llevar el llast reputacional associat als estudis, la recuperació dels quals ha costat prop de 470 milions d’euros a l’Administració pública. Puig ha narrat que, quan els partits que van subscriure el Pacte del Botànic –PSPV, Compromís i Unides Podem– van accedir a la Generalitat Valenciana, la situació que van trobar “era una subhasta, que finalment per 17 milions d’euros acabaria amb un projecte que mirava la indústria audiovisual com un sector absolutament atractiu”.

El 2012 la Unió Europea va imposar una sanció al Govern autonòmic pel fet de considerar que el finançament públic de la seua construcció era un exemple d’ajuda estatal que vulnerava les lleis de competència. El 2017, Brussel·les va acceptar la dació en pagament per a la devolució de les ajudes, però en va bloquejar l’ús recreatiu durant 15 anys. Des de l’inici de la legislatura passada, l’executiu de Puig negocia amb la Comissió per recuperar l’ús dels estudis, que “ha costat 470 milions d’euros”.

Després del desemborsament milionari en les sancions, l’executiu autonòmic vol començar a recuperar la inversió. El president valencià ha aprofitat una de les cites més grans del cinema a Espanya per a promocionar un paquet d’incentius fiscals per a les produccions que utilitzen els estudis alacantins, que volen convertir en “un gran escenari per a fer pel·lícules grans i menudes, sèries, programes, que, en definitiva, siga un espai en què els productors puguen produir”. Puig també ha anunciat una inversió de 25 milions d’euros per a adequar els equips i part de les instal·lacions i en Presidència consideren activar una línia de finançament directe a través de l’Institut Valencià de Finances. El socialista ha garantit que els incentius “arribaran fins al límit possible” i “sense cometre errors del passat”, en al·lusió a les sancions per competència deslleial.

La presentació de les propostes, feta a la sala de premsa del festival, ha acollit productores com Filmax, Tornasol o Avalon; algunes empreses vinculades a cineastes com ara Caballo Films (de Rodrigo Sorogoyen), Morena Films (Álvaro Longoria), Oria Films (Montxo Armendáriz), les productores i distribuïdores de Mediapro, Amazon i Netflix i el president de Radiotelevisió Espanyola, José Manuel Tornero.