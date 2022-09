L’exdiputada de Compromís Marian Campello substitueix Jordi Juan en la Secretaria Autonòmica d’Innovació

L’inici de curs polític del Govern valencià començarà amb alguns canvis en les conselleries. El secretari autonòmic d’Innovació, Jordi Juan, ha comunicat dijous que no seguirà en el càrrec per a treballar en el sector privat i serà substituït per l’exdiputada de Compromís Marian Campello.

Juan va ser proposat per la coalició valencianista, seguint el pacte de ‘mestissatge’, l’alternança de colors polítics en els diferents nivells del Govern autonòmic per a coordinar les accions. Va treballar des de juny del 2019 amb l’equip de l’exconsellera Carolina Pascual, substituïda en la cartera d’Universitats i Innovació per Josefina Bueno. Juntament amb la directora general d’Innovació, tots dos proposats per Compromís, era l’únic alt càrrec del Consell que s’havia mantingut en aquesta cartera des de l’inici de la legislatura. Alcalde de Tavernes de la Valldigna en el mandat del 2015 al 2019, formava part del corrent més crític del Bloc –ara Més Compromís–, afí al conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent.

La coalició valencianista nomenarà com a substituta en la Secretaria Autonòmica d’Innovació l’exdiputada Marian Campello, assessora del president de les Corts Valencianes aquesta legislatura després de quedar-se a les portes en les eleccions autonòmiques. Campello és responsable d’acció política en Més, el corrent majoritari de Compromís, i portaveu de la coalició a Elx. La il·licitana té experiència en l’àmbit del treball social, l’educació i la inserció de persones en risc d’exclusió. La legislatura passada, Campello es va fer càrrec dels treballs parlamentaris en la comissió d’Educació i Cultura, amb una denúncia ben sonada contra l’assetjament escolar.

La coalició considera el canvi un relleu natural en l’àmbit polític –tots dos formen part del mateix corrent– i destaquen que siga una alacantina qui ocupe el càrrec d’un departament situat a Alacant. Per part del PSPV, segueixen vacants les direccions generals de Finançament i Investigació Sanitària.