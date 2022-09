València i Aragó reclamen accelerar el corredor Mediterrani-Cantàbric com a motor d’ocupació

La Comunitat Valenciana i Aragó volen reforçar la seua aliança política i empresarial per impulsar les obres del Corredor Mediterrani-Cantàbric. Els presidents socialistes de les dues comunitats, Ximo Puig i Javier Lambán, han incidit en un acte organitzat per les patronals autonòmiques en la reivindicació del corredor ferroviari com a motor d’ocupació i desenvolupament.

La seu de la CEOE Aragó ha acollit el fòrum ‘Impuls al Corredor Cantàbric-Mediterrani’, al qual han assistit els presidents de totes dues comunitats, la presidenta d’Adif, María Luisa Domínguez, i els presidents regionals de CEOE, Miguel Marzo i Salvador Navarro. Els representants governamentals coincideixen que la Comunitat Valenciana, Aragó, Navarra, La Rioja, el País Basc i Cantàbria concentren el 22% de la població, el 30% del PIB industrial i el 22% de l’ocupació a Espanya, per la qual cosa la infraestructura suposa un impuls estratègic per a les regions i per al conjunt estatal. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha valorat que en els plans de desenvolupament de l’eix ferroviari “ja no hi ha marxa arrere”, encara que, ha indicat, a tots els agents els agradaria més celeritat.

El dirigent valencià ha reivindicat, en clau federalista, una política territorial que “minimitze aspiradores” i “multiplique centres per tota la península”, valent-se de les infraestructures. “Aquesta serà, al meu entendre, la millor resposta al repte demogràfic, el millor reequilibri territorial per a sumar més pols amb potència europea”, ha asseverat Puig. En la mateixa línia s’ha manifestat el seu homòleg aragonés, que ha considerat que “si la idea d’Espanya, entesa com a projecte nacional, vol ser d’èxit, ha d’anar lligada al desenvolupament de l’estat autonòmic i sempre entesa com un propòsit comú, compartit no sols per les forces polítiques, sinó sobretot per la societat civil, el teixit social i econòmic”.

Els líders socialistes destaquen que amb l’aliança “guanya opcions Aragó per a diversificar els trànsits del seu enorme cabal logístic i a València tenen la porta d’entrada a 1.000 ports de tot el món, i ”també guanya la Comunitat Valenciana“ pel fet de completar una connectivitat important per al seu posicionament com a ”territori d’inversions“. En aquest sentit, apunta Puig, ”l’arribada de Volkswagen és la demostració que només amb bones connexions es pot competir internacionalment“, ja que ”Sagunt completa un triangle estratègic de Volkswagen, unit a Martorell, pel Corredor Mediterrani, i a Landaben, pel Cantàbric-Mediterrani“.

Els presidents de la patronal comparteixen la visió dels dirigents autonòmics i advoquen per accelerar les obres. El president de la CEOE Aragó, Miguel Marzo, ha advocat per duplicar la via, construir apartadors d’uns 750 metres i millorar l’abordatge de l’orografia. “M’agradaria que hi haguera algun compromís”. Salvador Navarro, el representant de la CEOE a la Comunitat Valenciana, ha expressat que “més enllà de la radialitat hi ha altres interessos, altres infraestructures necessàries, i aquesta n’és una”, posant l’accent que “aquest corredor no sols beneficia les empreses, també els ciutadans” i un total de cinc comunitats: Aragó, la Comunitat Valenciana, La Rioja, Navarra i el País Basc. “Hui el transport per carretera és el mitjà més eficient, però cal fer una aposta clara per la inversió i les infraestructures” sostenibles, ha dit Navarro.