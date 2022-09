València recupera la desapareguda brigada de poda d’arbratge amb 73 efectius i un augment pressupostari del 80%

Més personal per a la poda i el manteniment de parcs i jardins amb mitjans més moderns i respectuosos amb el medi ambient. Aquestes són dues de les principals línies del nou contracte per a la cura i les zones verdes de València l’entrada en vigor del qual va arrancar el 7 de setembre passat amb notables milloraries respecte del que estava en vigor fins ara, adjudicat el 2015 per l’anterior Govern municipal del PP.

El nou servei tindrà una vigència inicial de quatre anys i inclourà el manteniment i la neteja dels espais enjardinats, de les seues instal·lacions i equipaments i de l’arbratge viari, amb un pressupost de 21,2 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 46% respecte del que es va signar l’any 2015 i que ascendia a 14,5 milions d’euros.

El contracte, que es divideix en quatre lots, inclourà nous serveis, com la poda d’arbres monumentals i l’obertura i el tancament de jardins, i incrementarà també el nombre de treballadors adscrits al servei, que passarà de 274 a 353 persones.

L’alcalde, Joan Ribó, que va presentar dimarts la nova contracta acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, va afirmar que “aquest nou contracte és un argument més a favor de València per a convertir-se en una referència europea en polítiques verdes”.

L’alcalde va destacar que “són molts els esforços que es fan en aquesta legislatura en matèria de sostenibilitat urbana, un concepte ampli i divers que requereix la implicació de tots els àmbits competencials, des de l’urbanisme fins a la jardineria, passant per la qualitat ambiental, la mobilitat o el cicle integral de l’aigua. Per tot això, València és un model d’adaptació i resiliència, no debades som finalistes a la Capitalitat Verda Europea 2024 i al final d’octubre sabrem si ens hem emportat aquest guardó tan preuat”.

Ribó va recordar que “València disposa de 630 hectàrees de parcs i jardins urbans i tots aquests parcs i jardins, així com els més de 200.000 arbres que acull l’espai públic de la nostra ciutat, requereixen atenció professional per a la conservació, el desenvolupament i la funcionalitat adequats”.

Però, en paraules de l’alcalde, “les anteriors legislatures de govern municipal del PP van anar retallant el pressupost destinat al manteniment amb la precarització consegüent del servei públic, incloent-hi la jardineria, i no va ser fins al 2019 que vam aconseguir incrementar el pressupost fins a un 10% arribant al límit legal de modificació contractual per a anar millorant gradualment la gestió”.

A més, l’alcalde va destacar que “es recupera la contracta específica de poda d’arbratge de viari que el PP va eliminar en l’anterior contracte per les retallades. Així doncs, no sols tindrem un cos específic per a podar l’arbratge de viari, sinó que a més tindrem un 80% més de recursos”.

L’alcalde subratlla especialment, “la recuperació i el tractament específic per al manteniment dels arbres monumentals, que el PP també va eliminar de l’anterior contracta”.

De la seua banda, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, va assegurar que, “amb aquest contracte abandonem per fi l’època de les retallades del govern anterior de la dreta i, per això, té com a objectiu recuperar els serveis i la qualitat anterior a la crisi econòmica del 2008-2014, que va reduir els recursos, tenint en compte que la ciutat, a més, no és estàtica. En els últims anys hem fet moltíssimes zones verdes i hem plantat molts arbres, que cal mantindre. Hem adaptat l’esforç econòmic a la realitat actual”.

Per això, en paraules del vicealcalde, “hem hagut de fer un esforç pressupostari importantíssim per a adequar i tindre un nivell de qualitat acceptable per al manteniment de les zones verdes de la nostra ciutat”.

Característiques de la nova contracta

El nou contracte comportarà el manteniment, la neteja, el reg i el cultiu de prop de 2.800.000 metres quadrats de zones verdes de la ciutat. Només els jardins de la Rambleta i el parc adscrit al Campus dels Tarongers, d’uns 68.000 metres quadrats, es reserven per a la seua gestió per centres especials d’ocupació o empreses d’inserció social.

A més, la contracta inclourà també el manteniment i la cura d’elements inerts com ara passejos, vials, paviments, espais de socialització canina, jocs infantils, mobiliari o fonts, entre altres. Aquest punt inclou l’atenció als 699 jardins de la ciutat i els 118.147 arbres existents, així com les 645 zones infantils (56.976 metres quadrats i 1.806 elements), els 88 equipaments biosaludables (385 elements) i les 45 zones de socialització canina (20.456 metres quadrats).

El nou contracte suposa un increment del 29% del personal adscrit al servei de manteniment dels espais enjardinats. Així, dels 274 treballadors actuals passarem a 353 persones. A més, el 50% dels nous contractes que es produïsquen hauran de ser de dones i les noves incorporacions hauran de disposar de formació reglada. Igualment, hi haurà 174 vehicles i 371 peces de maquinària, totes amb etiqueta ECO i el 50%, com a mínim, hauran de ser vehicles elèctrics.

El contracte suposa un increment pressupostari del 36,3% en els espais enjardinats i del 80% en la gestió i la poda de l’arbratge viari. Amb aquest pressupost, el cost unitari per metre quadrat passa de 3,52 euros a 5,54 euros.