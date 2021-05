La UCO registra las dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento de València y requisa documentación de los años 2005 a 2010

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido este lunes a las dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento de València ubicadas en el edificio de Tabacalera en el marco de la operación Azud, cuya segunda fase se activó a finales de la semana pasada y que hasta ahora se ha saldado con el ingreso en prisión del exsubdelegado del Gobierno en València, el socialista Rafael Rubio, y el exvicealcalde de València Alfonso Grau, que fue la mano derecha de la exalcaldesa popular Rita Barberá, fallecida en noviembre de 2016.

Los agentes siguen en estos momentos examinando documentación en el Ayuntamiento y ya han requisado diversos expedientes de los años 2005 a 2010 en los que se circunscribe la investigación por el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones, tal y como ha confirmado la propia vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, la socialista Sandra Gómez, quien ha asegurado que desconoce el contenido de la documentación requisada ya que toda la operación está bajo secreto.

Además ha recordado que los agentes ya accedieron y precintaron multitud de expedientes en 2018 en la primera fase del mismo caso por el que está imputado por el presunto cobro de mordidas el cuñado de Barberá, José Corbín, su mujer Asunción Barberá (hermana de la exalcaldesa) y sus tres hijas, entre otras personas.

Gómez ha hecho una valoración sobre la detención del que fue coordinador de Urbanismo entre 2015 y 2020, Rafael Rubio: "El PSPV ha tenido una respuesta ejemplar y contundente con el expediente abierto, la suspensión de militancia y la destitución. Mi valoración es que en el caso de confirmarse es una cuestión que afecta a una persona individual porque este partido ha sido el que más dinero ha invertido y el que más ha luchado para denunciar la corrupción, nunca nos ha temblado la mano".

Gómez ha recordado que ella misma como letrada llevó el caso Nóos que sentó a Grau en el Banquillo y el partido denunció también varias piezas de la rama valenciana de la Gürtel.

"Hemos tenido una actuación ejemplar, y claro que me duele que una persona genere tanto daño no solo al partido sino a la política. Mi punto de vista es que este partido ha sido contundente, es el más contundente a la hora de pedir responsabilidades a sus cargo públicos, Rubio fue cesado una hora después de su detención. Voy a reivindicar nuestra trayectoria de denuncias del caso Nóos y Gürtel y yo misma he dado la cara por denunciar la corrupción", ha insistido.

Gómez ha afirmado que el PSPV está estudiando personarse en la causa: "Es una cuestión que estamos valorando, cuando tengamos la información y podamos hacer una valoración en aras de recuperar los fondos públicos se tomará una decisión".