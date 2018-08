Crisi en el Govern del Botànic: Compromís rebutja la decisió "unilateral" dels socialistes de votar a favor del dèficit

El canvi de postura de la Generalitat Valenciana en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), en donar suport a aquest dimecres l'objectiu de dèficit proposat pel Govern d'Espanya, ha obert una crisi en el si del govern de coalició que lideren el president valencià, el socialista Ximo Puig, i la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, amb el suport parlamentari de Podem. Fonts de la vicepresidència han qualificat de "unilateral" la decisió de canviar l'abstenció que va mantindre el conseller d'Hisenda, el socialista Vicent Soler, en l'anterior reunió del CPFF per un vot afirmatiu.

"En res beneficia aquest canvi de vot la singularitat de la reivindicació que ve sostenint el Govern valencià per a reclamar una reforma urgent del sistema de finançament autonòmic", assenyalen des del departament que dirigeix Mónica Oltra i asseguren que camufla el maltractament que el sistema suposa i no ha sigut consultat amb Compromís.

Puig i Oltra afronten, d'aquesta manera, la primera discrepància seriosa que afecta al Govern sorgit del Pacte del Botànic en el que va de legislatura. La gravetat és màxima, atés que la maniobra ha sigut liderada pel propi president Puig, que ha negociat telefònicament aquest mateix dimecres amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, diverses contrapartides per a canviar el vot que suposen 850 milions d'euros i el refinançament de 1.000 milions de deute.

Des de la vicepresidència de la Generalitat Valenciana matisen el valor de les contrapartides i asseguren que, d'aqueixos 850 milions, 220 corresponen a l'augment del marge de dèficit i "són més deute", els 300 milions per la bestreta de l'IVA ja formen part del que el Govern va negociar amb el president de Galícia, Alberto Nuñez Feijóo, i els 350 milions per a fer-se càrrec del deute del consorci que va organitzar la Copa de l'Amèrica en l'època del PP no cobreixen el total de 480 milions que suposa aqueixa "llosa".

Aquest últim extrem ha sigut destacat en unes declaracions per l'alcalde de València, Joan Ribó, també de Compromís, que s'ha alegrat de la notícia però ha matisat que no compleix el que ve reclamant l'Ajuntament, que és l'assumpció pel Govern de tot el deute. Des del departament d'Oltra recorden que sí que s'ha assumit completament aqueix tipus de deute causat per grans esdeveniments en ciutats com Barcelona, Sevilla o Zaragoza.

Pel que fa al refinançament de 1.000 milions de deute autonòmic, Compromís adverteix que consisteix a passar a llarg termini deute de curt termini, però no suposa una "reestructuració" de l'endeutament valencià. "No hi ha hagut cap gest acceptable en el sentit de dissenyar un calendari per a la reforma del sistema, que Mónica Oltra ha vingut defensant com a portaveu després de les reunions del ple del Consell", ressalten des del seu departament.

Oltra critica la consellera de Justícia, Gabriela Bravo

El xoc d'Oltra amb Puig és notable. Ho revela el fet que la pròpia vicepresidenta haja carregat aquest mateix dimecres contra la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, per una altra "decisió unilateral" dels socialistes. La vicepresidenta valenciana, a través del seu compte de Twitter ha recordat que en el Consell del Botànic porten dos anys treballant perquè hi haja oficines de denúncies especialitzades en violència de gènere, per al que van habilitar en el seu moment un espai annex al Centre Dona 24 hores de València que van cedir al Govern. Aquesta proposta va sorgir arran de l'anàlisi del desfasament entre el nombre de dones que acudeixen al centre i el nombre de denúncies presentades, "que és molt inferior". "Les professionals que les atenen ho saben i així expressen la importància d'acompanyar i recolzar en aquest procés", ha escrit Oltra.

En el Gobierno del Botànic llevamos 2 años trabajando para que haya una oficina de denuncias especializada en violencia de género. Para ello habilitamos en su día un espacio anexo al Centro Mujer 24 horas de València que cedíamos al gobierno de España https://t.co/uc5dtgIZmG — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 22 de agosto de 2018

Així, ha assegurat que l'espai contigu al Centre Dona 24 hores és "una solució ideal perquè aqueixa labor d'acompanyament culmine en denúncia en una oficina especialitzada, on dones, si pot ser sense uniformar, atenguen la denúncia de les víctimes i elles se senten segures i acompanyades". "En el mateix espai en què psicòlogues, treballadores socials, lletrades i altres professionals atenen les dones, com un pas més en el procés, es presenta la denúncia i s'evita així la doble victimització que tantes vegades frustra el camí a la denúncia", ha insistit.

El Govern del PP mai va acceptar aquesta proposta, ha recordat, per a considerar "incomprensible" que el Govern, "del que tant s'espera en matèria de violència de gènere i que ja ha donat passos molt significatius, no haja valorat la importància d'una oficina de denúncies com a espai segur i amable per a les dones dins l'espai Dona 24 hores". "És incomprensible que no s'haja escoltat la veu de les dones professionals que cada dia treballen amb les víctimes i les protegeixen dels seus agressors. És incomprensible que el govern socialista haja seguit l'herència del PP en comptes d'apostar per les víctimes", ha assenyalat, per a concloure assegurant: "també em resulta incomprensible i se m'escapen les raons per les quals la consellera de Justícia no coneix les seues competències ni les alienes i se salta a la torera el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. No tinc paraules, o em sobren i me les calle".