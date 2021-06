Error en una de las preguntas del examen de inglés de la EBAU en Castilla y León

La opción B del examen de inglés de la EBAU en Castilla y León contiene un error en una de sus preguntas. Según han advertido varios profesores, la una parte de la pregunta 4.2 era incorrecta. Los alumnos debían encontrar en un texto que habían leído sobre las células de la piel los sinónimos en inglés de las palabras 'repair' y 'damage'.

Una de las palabras, 'damage', no tenía sinónimo en el cuerpo del texto, sino que se encontraba escrita de forma literal en el penúltimo párrafo. Según los profesores, no hay otra palabra equivalente a 'damage' (daño) en el resto de párrafos. Desde la Consejería de Educación explican que, aunque se trata de un error pequeño, serán los propios correctores y no la administración, quienes evaluarán si ha habido un problema en la prueba y cómo se compensará a los alumnos.

Este miércoles, 11.059 alumnos de Castilla y León se han enfrentado este miércoles a la primera jornada de las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, que se prolongarán durante los días 10 y 11 de junio. Se trata de un 8,84 por ciento menos de aspirantes que en junio de 2020, cuando esta cifra alcanzó los 12.131.