Alzira descarta la propuesta de urbanización del PAI del Torretxó al considerar que no es viable económicamente

El Ayuntamiento de Alzira ha descartado la propuesta de urbanización del PAI (Programa de Actuación Integrada) del Torretxó al considerar que la propuesta económica no es viable. El alcalde, Alfons Domínguez junto con el concejal de Hacienda, Urbanismo y Contratación, Andrés Gomis, han comparecido para explicar los motivos de la no adjudicación de la condición de agente urbanizador del Sector PPR 11-Torretxó Unidad de Ejecución 1, UEI 111, que se tratará el próximo miércoles en el Pleno del Ayuntamiento de Alzira.

En este procedimiento, se aprobó la alternativa técnica pero finalmente se propone no adjudicar la proposición jurídico-económica. Se toma esta decisión una vez recabados todos los informes que la mesa de programación ha estimado necesarios, y dado que los informes jurídicos y económicos han resultado desfavorables, puesto que consideran que la propuesta no es viable económicamente y que no cumple las bases de programación. Según el informe económico confeccionado para una consultora especializada, el importe total podría llegar a los 8,5 millones de euros.

Andrés Gomis ha explicado que “durante el tiempo en que se han estado elaborando estos informes hemos querido ser prudentes, hasta contar con toda la información necesaria. Pero ahora que tenemos estos elementos pensamos que es importante informar con transparencia de esta resolución, explicar las gestiones realizadas y los motivos que, jurídicamente y económicamente, impiden esta adjudicación”.

El alcalde también ha explicado que “esta no adjudicación de la condición de agente urbanizador a esta propuesta no significa que dejamos de trabajar para buscar el desarrollo de este sector tan importante para avanzar en la conexión con el Hospital de la Ribera o para la mayor integración de la Alquerieta y el Torretxó con la ciudad. También pensamos que es una ubicación interesante para ampliar el parque de viviendas de protección pública o para agrupar servicios públicos consolidando el papel de la sede de la Policía Local”.

Por eso, el alcalde y el edil han insistido que continuará trabajándose en planteamientos de gestión más sostenibles económicamente, que puedan ser por diferentes fases, por ejemplo, o que efectivamente permiten desarrollarlo pagando en especie, en terrenos, sin necesidad de comprar todo el suelo residencial que hace el proyecto inviable. Así mismo han explicado que se están estudiando diferentes líneas de trabajo para ampliar la oferta de vivienda de alquiler asequible, complementarias con el proyecto EUROPAN. Gomis ha añadido que “el informe económico nos indica que habría fórmulas para poder avanzar en la urbanización del sector más sostenible y viable económicamente. Con esta idea, vamos a trabajar desde ya para ver de qué manera se puede urbanizar y consolidar este sector”.