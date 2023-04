La Biblioteca Valenciana obri al públic documentació sobre les persones exiliades valencianes després de la Guerra Civil

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu exposa documents de la col·lecció d’arxius de persones exiliades després de la Guerra Civil espanyola, que ha aconseguit recuperar i portar novament a València amb l’ajuda de les mateixes persones exiliades, o dels seus familiars, i que forma part de l’anomenada ‘Biblioteca de l’exili’.

En la sala permanent d’exposicions es mostren documents conservats que reflecteixen els avatars personals i professionals de les persones exiliades i de les associacions o les institucions que van crear en els seus països de destinació.

Hi ha cartells com el que fera Josep Renau de la primera “plantà” d’una falla de Ciutat de Mèxic (Fons de la Casa Regional Valenciana de Mèxic); cartes dels camps de concentració del sud de França (Fons Medrano-Supervía); obres relacionades amb el seu treball en els respectius països de destinació, com ara llibres sobre Cervantes en rus (Fons Alejandra Soler-Arnaldo Azzati), o certificats dels diversos països on van viure (Fons Vicente Llorens, Fons Gil Albert i Fons Martínez Guerricabeitia).

La temàtica de l’exili estarà molt present al monestir de Sant Miquel dels Reis durant tot el mes d’abril. Fa a penes uns mesos es va instal·lar en aquest edifici l’Aula Didàctica de la Memòria Democràtica i el 26 d’abril s’inauguraran les VII Jornades Laberintos, dedicades a les persones exiliades republicanes valencianes de 1939.

Altres peces

L’exposició permanent és també un aparador per a conéixer la diversitat i la riquesa dels fons i les col·leccions que custodia la Biblioteca Valenciana a través de peces que els representen.

Per això, també es mostren documents que recorden el paper de l’intel·lectual Carles Ros en la conservació i la recuperació del valencià en una centúria tan difícil per a aquest idioma com va ser el segle XVIII, després dels Decrets de Nova Planta. Entre les obres exposades, hi ha un manuscrit del Diccionario valenciano-castellano de Carles Ros, datat en 1763.

En la secció d’arxius, la persona visitant podrà conéixer la tasca desenvolupada per la Confraria de la Mare de Déu dels Desemparats, cent anys després de la coronació pontifícia de 1923, a través de documents antics i de fotografies que mostren l’arrelat fervor popular d’aquest símbol de València.

També podrà admirar el llibret i la partitura original de l’òpera Sagunto del mestre Salvador Giner, arxiu donat recentment a la Biblioteca Valenciana per la Societat Coral del Micalet.

La secció de Fons Antic Imprés està dedicada a les gramàtiques de la Il·lustració, amb exemplars com el d’Antonio Nebrija (corregit i esmenat pel valencià Gregorio Mayans) o les primeres edicions de la Gramàtica de la Reial Acadèmia Espanyola.

En Fons Gràfic, es podrà admirar una impactant fotografia de Joaquim Sorolla pintant, l’estiu de 1909 en plena platja del Cabanyal, el quadro Xiquets a la platja; cartells comercials, com el del precedent a Bombas Gens, i una selecció en bitllets alemanys de principis de 1920 on es pot apreciar la hiperinflació que hi havia en aquest país durant aquells anys.

Finalment, en el Fons Modern, la Biblioteca recorda la defunció de Nino Bravo 50 anys després, mitjançant diversos testimonis de la premsa de l’època, o la tasca de Blasco Ibáñez com a corresponsal durant la Primera Guerra Mundial.

L’exposició permanent es pot visitar de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00 hores, i de 17.00 a 20.00 hores, així com els dissabtes, diumenges i festius, d’11.00 a 14.00 hores. L’entrada és lliure i gratuïta.