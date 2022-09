Arranca el festival d’aniversari d’elDiario.es: “Cal ser molt transparents amb els lectors”

El festival del desé aniversari d’elDiario.es ha arrancat a València amb un col·loqui moderat per la sotsdirectora d’elDiario.es María Ramírez sobre periodisme (malgrat tot). A l’esplanada de la plaça de l’Ajuntament de València, amb centenars d’assistents, l’escenari ha acollit un debat en què han participat Ignacio Escolar, director d’elDiario.es; Katharine Viner, directora de The Guardian; Maurizio Molinari, director de La Repubblica, i María O’Donnell, directora i locutora en Urbana Play FM.

Ignacio Escolar ha donat la benvinguda als assistents a les celebracions del desé aniversari reivindicant la informació més enllà de la M30 a Madrid. La periodista María Ramírez, sotsdirectora del diari, ha recordat el 2012 com l’any dels acomiadaments, les pèrdues i la “desorientació” en el sector dels mitjans de comunicació. No obstant això, una dècada després del naixement d’elDiario.es, la principal novetat per al seu director, Ignacio Escolar, és la “implicació dels lectors”. “Aquesta dependència dels lectors està afectant molt la manera de fer informació”, assenyala Escolar.

La periodista argentina María O’Donnell, directora d’Urbana Play FM, ha descrit l’enorme velocitat del canvi tecnològic i ha denunciat la “temptació de la demagògia”. “El malgrat tot [en referència al lema d’elDiario.es] és que aquesta mena d’emprenedories periodístiques més clàssiques s’han de defensar en una jungla més complexa”, ha advertit O’Donnell.

De la seua banda, el director de La Repubblica, Maurizio Molinari, també ha reflexionat (a tot just tres dies de les eleccions italianes en què l’extrema dreta pot fer-se amb el poder) sobre l’“auge dels populismes”, uns moviments “molt agressius i perillosos per a la democràcia”. “Ara tenim un entorn més complex i més agressiu, amb més por”, ha postil·lat. “La informació digital significa responsabilitat, cada peça informativa ha de tindre una qualitat molt alta”, afig Molinari.

La directora de The Guardian, Katharine Viner, ha reivindicat el periodisme d’investigació, el paper de les dones en la direcció dels mitjans i tindre periodistes i especialistes sobre el terreny en contextos de guerra com el d’Ucraïna. “Hem de dir el que sabem i el que no sabem i ser molt oberts quan ens equivoquem”, ha dit Viner. “Cal ser molt transparents amb els nostres lectors”, sosté la directora de The Guardian.

Un altre dels eixos de la taula redona ha sigut el model empresarial de subscripcions de socis. “Si no pagues per la informació, no eres el client, eres la mercaderia”, ha explicat Ignacio Escolar. “El periodisme que no paguen els lectors el paga algú, moltes vegades en contra dels interessos dels lectors”, ha reblat. El director de La Repubblica s’ha referit al nou paper dels lectors en el model de subscripció: “La informació digital permet cada vegada a més gent formar part del cicle de les notícies, perquè poden interactuar i mantindre una conversa amb nosaltres”.

El model no és fàcil. Ignacio Escolar ha explicat que quan elDiario.es va destapar l’escàndol del màster de Cristina Cifuentes, 10.000 nous socis van pujar al carro. En canvi, quan va destapar les irregularitats del màster de la ministra socialista llavors, Carmen Montón (que també va presentar la dimissió arran de les investigacions d’aquest diari), va haver-hi 25 baixes de socis. No res greu, però és una mostra de la complexa dinàmica entre socis i lectors i el periòdic.

“Els periodistes hem d’explicar-nos davant els nostres lectors i la comunitat de socis que ens dona suport, explicar com funciona ajuda que la gent confie en els mitjans”, destaca Escolar, qui recordes que elDiario.es no té deutes i els amos són els periodistes que el van fundar. “Som independents perquè la meitat dels nostres ingressos depenen dels nostres lectors”, ha postil·lat.