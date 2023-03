La Guàrdia Civil destrueix una bomba de l'època napoleònica trobada al Castell de Peníscola

La Guàrdia Civil ha destruït una bomba de l'època napoleònica que era al Castell de Peníscola i que va ser descoberta el passat dia 16 per operaris arqueòlegs que es trobaven realitzant obres d'estudi i restauració en la zona.

Els tècnics van localitzar un bola de canó, que van pensar que possiblement de l'època napoleònica. La troballa es va comunicar al Centre Operatiu de Serveis (COS) de la Comandància de la Guàrdia Civil i es va activar el protocol de desactivació per part de l'Equip de Desactivació d'Explosius (EDEX).

La bola de canó va ser traslladada a una zona de seguretat on els especialistes van comprovar que es tractava d'una bola de canó napoleònica de 76 quilos de pes i un diàmetre de 310 mm, carregada amb pólvora negra, com es va poder comprovar després de diverses detonacions controlades per a la seua obertura. Les restes seran entregades als restauradors arqueòlegs per al seu posterior estudi i documentació.

La Guàrdia Civil avisa que els artefactes explosius solen trobar-se en paratges aïllats, zones de cultiu o dobles fons de cases habitades durant la guerra i demana que tot objecte amb aparença d'artefacte explosiu i estrany a l'entorn es considere com a tal, s'extremen les precaucions, no es toque i s'avise al 062 perquè agents especialitzats facen la comprovació sense córrer riscos innecessaris.

Així mateix, demana que s'impedisca que ningú toque l'objecte sospitós; allunyar-se del lloc, per la mateixa ruta que s'ha accedit, però en sentit contrari, ja que pot haver-hi altres artefactes en la zona; esperar l'arribada dels agents a una distància mínima de 300 metres de l'artefacte i, si és possible, a cobert, i senyalitzar la troballa amb elements de l'entorn com a pedres, branques o una peça amb color intens. En tot cas, no cal “emmascarar-ho”.