L’advocat de l’ultra d’España 2000 acusat de delicte d’odi lamenta que “bujarró” ja no és “llenguatge comú”

L’ultra David O. C., responsable de xarxes socials del partit neofeixista España 2000 acusat d’un presumpte delicte d’odi, s’ha assegut dimarts en el banc dels acusats davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València. La Fiscalia demana una pena de dos anys i huit mesos de presó per la publicació en la pàgina web del grupuscle d’un text que usava la pigota del mico contra el col·lectiu LGTBI.

No obstant això, l’home ha al·legat que únicament és l’administrador de la pàgina web, en què pengen articles setmanals d’un col·laborador anònim, un tal Otto, que seria l’autor del text. David O. C. s’ha escudat en el fet no li va semblar que “hi haguera res delictiu” en el contingut de l’article. També ha indicat que “podia haver preguntat al president, que és advocat”, en referència a l’empresari José Luis Roberto, però no ho va considerar oportú en entendre que l’article no incorria en un delicte d’odi i s’emmarcava en l’àmbit de la llibertat d’expressió.

En el judici ha comparegut com a testimoni un agent de la Policia Nacional que ha confirmat que l’adreça IP es correspon amb un número de telèfon pertanyent a l’acusat.

Per part seua, la fiscal Susana Gisbert ha afirmat que l’article conté “frases clarament humiliants” contra el col·lectiu LGTBI i que “és claríssima” la incitació directa a l’odi. El ministeri públic sosté que les expressions utilitzades pretenien expandir un “ambient d’hostilitat, rebuig i animadversió” cap al col·lectiu LGTBI.

En la seua exposició de les conclusions, el lletrat Manuel Salazar, ha lamentat que paraules com “bujarró” o “sodomita” ja no formen part del “llenguatge comú”. El lletrat, vinculat a la ultradreta, ha afirmat que “hi ha hui dia” canvis “de gran importància” en el llenguatge“ i ha reconegut que el text conté expressions de ”mal gust“, ”crítica amb certs tons sardònics“ i amb ”excés verbal“, a pesar que no ho considera delictiu.

L’advocat de la defensa ha contextualitzat les afirmacions de l’article en el marc de la llibertat d’expressió i ha assegurat que “quan es parla del col·lectiu LGTBI no són tots els homosexuals”. També ha destacat que els col·lectius LGTBI estan “subvencionats amb diners públics”. El lletrat ha emmarcat la causa en el conflicte entre llibertat d’expressió i delictes d’odi i ha criticat l’“aplicació rigorista” de l’acusació en aquesta matèria per part de la Fiscalia.

Manuel Salazar ha al·ludit al dret fonamental a la llibertat d’expressió –“que ve des de la Revolució Francesa”– i a la Declaració Universal dels Drets Humans. Per part seua, l’acusat ha assegurat en el seu torn d’última paraula que no té “res contra el col·lectiu homosexual”.

Atestat de la Brigada d’Informació

A l’eixida del judici, David O. C. ha assegurat que “els patriotes” estan perseguits en matèria de delictes d’odi i que confia en la justícia. L’acusat ha reconegut que l’article contenia expressions “vulgars” amb què no està d’acord, però ha rebutjat que es tracte d’un delicte d’odi.

Per part seua, el lletrat de la defensa ha assegurat que es tracta d’un “atac greu a la llibertat d’expressió” pilotat per “la fiscalia de l’odi”. “Es criminalitza l’expressió d’idees contràries, a vegades de manera poc elegant, al que ells diuen que són els col·lectius homosexuals”, ha afirmat.

“En aquest cas concret, era una crítica a la postura del Govern o del Ministeri de Sanitat respecte a la propagació de la pigota del mico que, per ser en el col·lectiu homosexual, no es va aplicar cap mena de mesura restrictiva al contacte o a la concentració entre ells tot i que, en canvi, en el cas del Covid tot vam estar tancats durant molt de temps perquè no es propagara una malaltia”, ha afegit el lletrat Manuel Salazar.

L’advocat ha recordat que la causa naix d’un atestat de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional, “que segons sembla en els temps que corren, per la quantitat de delinqüència que hi ha, no té millors coses a fer que monitorar les xarxes socials per veure si, com en aquest cas, algú ha dit alguna cosa en contra d’un dels col·lectius protegits”.