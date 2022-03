Ciència ciutadana contra la contaminació: mesurar els nivells de partícules en suspensió mentre es pedala

Des del mes de gener passat, la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta (ConBici), que reuneix més de setanta associacions ciclistes urbanes, està desenvolupant un projecte pioner de ciència ciutadana que consisteix a mesurar els nivells de PM2,5 (partícules molt menudes suspeses en l’aire que tenen un diàmetre de menys de 2,5 micres) en temps real mentre pedalen per trams habituals de catorze ciutats espanyoles, entre aquestes València, durant un període de tretze mesos.

Amb aquesta iniciativa es pretén saber la qualitat de l’aire que es respira mentre es pedala “cap a la faena, per la ciutat, comprar o per oci en els barris de les nostres ciutats”, expliquen des de ConBici, els quals volen saber de què depenen els nivells contaminants atmosfèrics que es respiren i si els nivells assolits són perjudicials per a la salut. Per fer-ho s’utilitzen mesuradors mòbils avaluats pel Consell Superior d’Investigacions Científiques com a mesuradors fiables. Els resultats es bolquen en temps real en una aplicació i posteriorment en el web de ConBici.

El projecte tindrà una duració anual i inclou mesuraments en barris de la ciutat tant en dies laborables com no laborables, en hores punta i hores vall, trajectes de faena i trajectes d’oci. Durant els primers 63 mesuraments a la ciutat de València s’han superat els valors mitjans de partícules PM2,5 (més de 25 μm) setze vegades, cosa que es tradueix a multiplicar per cinc la quantitat anual recomanada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per hora, i a l’espera de fer més mesuraments, el diumenge és el dia de la setmana que més sovint es compleixen els límits recomanats per l’OMS, coincidint amb menys presència de trànsit.

Els mesuraments en la capital valenciana els du a terme el voluntariat de València amb bici-Acció Ecologista-Agró i de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de València

Qualitat de l’aire “preocupant”

La doctora Marian Sintes, coordinadora de l’àrea de salut de ConBici, considera “preocupant” la qualitat de l’aire registrada en la capital valenciana en els primers mesuraments pel fet que “només” el 12,7% dels mesuraments registrats a peu de carrer compleixen el valor màxim anual recomanat per l’OMS, circumstància que “perjudica la salut de les persones vulnerables i la població en general”.

L’Organització Mundial de Salut adverteix de l’impacte per a la salut dels principals contaminants, amb un augment del risc de contraure malalties i infeccions respiratòries, patologies cardiovasculars, càncer de pulmó i deterioració cognitiva, a més d’advertir sobre retards en el creixement i la maduració intrauterina: “L’impacte més gran dels tòxics ambientals recau en la població infantil i vulnerable i compromet la salut a futur de la població”.

Així doncs, tenint en compte les dades obtingudes durant el 2020 –l’any de la pandèmia marcat per les restriccions en la mobilitat i la disminució del trànsit rodat–, Ecologistes en Acció estima que el 88% de la població espanyola va respirar aire contaminat.

Zones de baixes emissions

A partir del 2023, la Llei de canvi climàtic i transició energètica, que va entrar en vigor el 2021, exigeix als municipis de més de 50.000 habitants la implantació de Zones de Baixes Emissions. Estaran delimitades i s’hi restringirà el trànsit, siga en circulació, accés o aparcament, o sobre la base de la classificació mediambiental: “Només la reducció dràstica del nombre total de cotxes i vehicles de combustió que circulen serà efectiva per a aconseguir millorar la qualitat de l’aire”.

ConBici sol·licitarà informació a l’Ajuntament de València per saber la seua zona de baixes emissions i les mesures que planteja per millorar la qualitat de l’aire, així com les mesures destinades a afavorir el transport públic i els mitjans de mobilitat no contaminants i saludables, com la bicicleta. “Les persones que caminen i van amb bici no emeten contaminació i són, per tant, desplaçaments de zero emissions que han de ser considerats prioritaris en la Zona de Baixes Emissions”, expliquen.