La PAH de València presenta tres denúncies per assetjament immobiliari: “Em van amenaçar de posar-me una reixa de ferro a casa”

El nou decret contra l’assetjament immobiliari aprovat pel Govern valencià, que va entrar en vigor dimarts passat 28 de febrer després de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) compta ja amb tres denúncies per a tramitar.

Totes les van presentar dimarts passat 21 de març les tres persones víctimes d’assetjament immobiliari per part de diferents fons voltor acompanyades i assessorades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de València.

Els fons voltor Promontoria Coliseum, Global Pantelaria i Global Zappa s’enfronten a multes de fins un milió d’euros en virtut de la nova normativa que defineix com a assetjament immobiliari “tota acció o omissió en perjudici de la persona ocupant d’un habitatge amb la finalitat de pertorbar-lo en l’ús i el gaudi pacífic d’aquesta, fins i tot generant-li un entorn material, social, personal o familiar hostil o humiliant, especialment si aquesta conducta es fa amb intenció de forçar la persona ocupant a desallotjar l’habitatge o a adoptar qualsevol altra decisió no volguda sobre el dret que poguera emparar-la d’ús i gaudi d’aquest habitatge”.

Un dels casos denunciats ha sigut el de la dona de 82 anys de Cullera, l’absència de la qual va aprofitar el fons Global Pantelaria per a accedir al seu habitatge sense ordre judicial, tirar totes les seues pertinences i canviar-li el pany. El cas està judicialitzat, tal com va informar elDiario.es.

Un altre dels casos denunciats és el de María Victoria Pedrajas, de 46 anys, veïna de la Fontsanta amb un fill de 5 anys i un altre de 17. En el seu cas és el fons Promontoria Coliseum el que es dedica a telefonar-li totes les setmanes per amenaçar-la amb l’objectiu que se’n vaja de l’habitatge, i fins i tot li han enviat algun empleat per a fer el mateix: “Cada vegada que isc de casa he de deixar dins el meu fill el major, perquè em fa por que vinguen i em canvien el pany. Primerament em van oferir 4.000 euros i, com que m’hi vaig negar, em van començar a dir que quan isquera em posarien una reixa de ferro perquè no poguera entrar-hi. No puc més, visc amb la por en el cos”.

Pedrajas va signar un lloguer social de 136 euros amb el Banc de Sabadell, però després l’habitatge es va transferir al fons voltor, que a un any d’acabar el contracte li va enviar un burofax per advertir-la que en finalitzar, el 2020, havia d’abandonar l’habitatge, cosa a què fins ara s’ha negat sense haver deixat de pagar ni un sol mes el lloguer: “El meu advocat ha aconseguit un permís del jutge per a frenar el desallotjament per tal com soc una persona vulnerable amb menors a càrrec meu, acollint-me a la moratòria aprovada pel Govern. Però és una angoixa viure així, aguantant burles i amenaces per telèfon quasi diàriament”.

La tercera afectada que ha presentat denúncia, en aquest cas contra Global Zappa, és Andrea Florea, veïna del barri de Beteró a València, amb tres fills de 8, 10 i 13 anys. El seu marit va tindre un trasplantament de renyó, per la qual cosa va perdre la faena i cobra una pensió. Segons explica, entre el 2014 i el 2015 van deixar de pagar la hipoteca de 500 euros per falta de recursos i Ibercaja va traspassar l’habitatge a Global Zappa, que al seu torn la va posar en venda en un portal immobiliari: “Primerament ens van oferir 1.500 euros perquè ens n’anàrem, però ens hi vam negar. Poc després va començar a telefonar gent per vindre a veure el pis, fins i tot hi ha hagut qui s’ha presentat ací. Vam telefonar perquè retiraren l’anunci, però no ho han fet i fins i tot ens han acusat d’ocupes”.

Segons explica, de moment s’han pogut acollir a la moratòria del Govern per a frenar el desnonament almenys fins al 2024, però la situació continua sent desesperant, perquè a més d’haver perdut l’habitatge a conseqüència dels impagaments, encara els reclamen el pagament de 30.000 euros “tot i que el valor real de l’habitatge, com que és protegit, era de 30.000 euros, ja està més que pagat amb totes les quotes que vam pagar; a més, no sols ens lleven el pis que cobriria de sobres aquesta quantitat, sinó que ens continuen reclamant diners”.

El portaveu de la plataforma d’afectats per la hipoteca (PAH) de València, José Luis González, ha comentat que aquests són només alguns exemples de nombrosos casos de famílies vulnerables que són víctimes d’aquesta mena de pràctiques: “Només en el barri de la Fuensanta estem en contacte amb 70 famílies que tenen problemes, per això demanem que els habitatges dels bancs i de la Sareb es destinen a lloguers socials, tenint en compte que tenim 13.000 persones en llista d’espera a la Comunitat Valenciana”.

Precisament, la PAH de València està tractant de frenar el desnonament d’H. A., un home de l’Equador de 65 anys que va perdre l’habitatge que va comprar després de perdre la faena i no poder pagar la hipoteca. Encara que va negociar un lloguer social amb el Banc de Sabadell, l’habitatge va passar a les mans de Promontoria Coliseum. Amb el canvi de propietat va incórrer en impagaments del lloguer, cosa que ha aprofitat el fons per a iniciar el procés de desnonament, la data del qual ja està fixada i ara es tracta de frenar garantint el pagament de les quotes pendents.