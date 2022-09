Mónica Oltra defensa la seua innocència davant el jutge durant un interrogatori de més de cinc hores

Mónica Oltra, exvicepresidenta del Govern valencià, ha comparegut aquest dilluns davant el jutge instructor que investiga el presumpte encobriment dels abusos de l'exmarit de la líder de Compromís a una menor tutelada. La declaració, la primera aparició pública d'Oltra des de la seua dimissió el passat 21 de juny, s'ha prolongat durant més de cinc hores i ha hagut de posposar-se fins a la vesprada.

El titular del Jutjat d'Instrucció número 15 de València ha realitzat un exhaustiu interrogatori a l'exvicepresidenta autonòmica, segons fonts coneixedores de la declaració. A més, davant la negativa del jutge al fet que es grave la declaració per a evitar filtracions, la comprovació de la correcta transcripció de les paraules d'Oltra ha retardat encara més la vista, celebrada en una de les sales de la planta baixa de la Ciutat de la Justícia i no en el jutjat degut a la gran afluència de lletrats (figuren dues acusacions populars i les defenses dels 13 càrrecs de la conselleria i treballadors del centre investigats).

Oltra, tal com va fer en les seues al·legacions quan encara era aforada, ha negat que donara cap instrucció en el departament que dirigia fins a la seua dimissió en relació als abusos del seu exmarit a una menor tutelada. L'exconsellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives torna així a matisar l'argumentari que va oferir durant una roda de premsa en la qual va assegurar que l'informe reservat sobre la denúncia dels abusos l'havia encarregat ella.

La instrucció del cas, per contra, considera que l'informe reservat era més aviat una sort d'expedient disciplinari per a beneficiar la situació processal del seu exmarit, la condemna del qual a cinc anys de presó està pendent d'un recurs davant el Tribunal Suprem, o per a protegir la seua pròpia carrera política.

L'exvicepresidenta de l'Executiu valencià ha estat abrigallada per alguns dirigents de la formació valencianista com Águeda Micó, secretària general de Més Compromís; els secretaris autonòmics Iván Castañón i Isaura Navarro; el diputat autonòmic Carles Esteve; Miquel Real, el seu antic cap de gabinet; els regidors de l'Ajuntament de València Giuseppe Grezzi i Pilar Soriano, o Alberto Ibáñez, coportaveu d'Iniciativa. La declaració s'ha interromput en dues ocasions al llarg del matí. Passades les 15 hores, la vista s'ha suspés durant dues hores.

També han acudit a la Ciutat de la Justícia l'agitadora Cristina Seguí, que exerceix l'acusació popular. La declaració d'Oltra, que ha coincidit amb la primera sessió del judici del 'cas Alqueria' ha suscitat una gran expectació mediàtica. A la seua arribada a primera hora del matí, Oltra ha assegurat trobar-se “serena i tranquil·la”.

Puig confia en Oltra i en la justícia

El president de la de Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha mostrat convençut que l'exvicepresidenta Mónica Oltra, “declararà la veritat, sense cap dubte” i ha manifestat que confia en ella i “en la justícia”. “Jo crec en la justícia”, ha subratllat el mandatari socialista, qui ha desitjat “el millor” a qui va ser portaveu del seu Executiu, segons declaracions recollides per Europa Press.