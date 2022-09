La sanitat valenciana va atendre el 2021 més de 14.000 consultes per ideació o temptativa de suïcidi

Cada dia se suïcida almenys una persona a la Comunitat Valenciana, segons les estadístiques. Les dades provisionals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública indiquen que el 2021 es van registrar 400 morts autoinfligides, una xifra lleugerament inferior a la del 2020, però que manté les conductes autolítiques com un problema de salut pública.

Els serveis de salut pública de la Generalitat Valenciana van atendre el 2021 més de 14.000 consultes per conductes o ideacions suïcides a través d’Atenció Primària, Salut Mental i Urgències. Les dades, publicades per la Conselleria de Sanitat coincidint amb el Dia Internacional contra el Suïcidi, apunten a diferències de gènere en les consultes i en les morts. Amb les xifres provisionals, la taxa de mortalitat per suïcidi se situa en 7,9 per 100.000 habitants. Per sexes, la taxa en homes se situa en 12,1 per 100.000 habitants (302 morts el 2021), que triplica la de les dones, amb una taxa de 3,8 i 98 morts en el mateix període.

Malgrat les diferents incidències per sexes, la major part de les consultes ateses van ser a dones. Segons els serveis de Sanitat, aquestes van ser el 60% dels usuaris atesos, més de 8.500, mentre que les 5.400 persones que van acudir a les consultes van ser homes. Per províncies, a Alacant es van atendre 4.570 consultes, 8.066 a València i 1.387 a Castelló.

Des de l’esclat de la pandèmia la primavera del 2020, l’executiu autonòmic treballa en un pla per a fer front als problemes de salut mental de la població en general, amb un èmfasi especial en els suïcidis. Encara que la taxa de mortalitat sembla reduir-se lleugerament, les conductes autolítiques han augmentat en els joves menors de 30 anys i en els adolescents. En aquesta línia, des del comissionat creat per Presidència de la Generalitat Valenciana per al Pla d’Acció en Salut Mental s’han posat en marxa accions en l’àmbit educatiu, especialment en Primària i Secundària, perquè el professorat reba formació en detecció i prevenció de conductes suïcides. El pla d’acció, que està en les últimes fases d’elaboració, actualitzarà l’estratègia valenciana contra el suïcidi, que data del 2018, i planteja una sèrie d’infraestructures específiques per a salut mental, amb la contractació de 83 professionals i una inversió de 4,6 milions d’euros per a l’any vinent.