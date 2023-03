Sanció greu a una firma alacantina per extracció il·legal d’àrids durant una dècada: “És clara la seua culpabilitat”

Una empresa d’Agost (l’Alacantí) es va dedicar a extraure àrids per a la fabricació de rajoles d’una pedrera de la seua propietat des del 2006, malgrat que no hi tenia autorització. La seua activitat li ha costat una sanció de 60.000 euros.

Agents de l’equip de medi ambient de la Policia Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana van inspeccionar les parcel·les el 5 de juny de 2017 i van constatar que s’havien extret unes 750 tones d’argiles per a l’aprofitament en la fabricació de rajoles. El cap de producció de l’empresa Cerámica Virgen de las Nieves SL va reconéixer que l’activitat sense autorització es remuntava al 2006, segons consta en l’acta de la inspecció.

Després de l’actuació policial, la firma alacantina va presentar una sol·licitud d’autorització per a l’explotació de la pedrera. La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, que dirigeix Rafa Climent, va imposar a l’empresa una sanció de 60.000 euros per infracció greu de la Llei de mines, que va ser recorreguda. Així doncs, el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 d’Alacant va estimar el recurs de la mercantil i va anul·lar la sanció.

No obstant això, la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha tombat la sentència pel fet de considerar que els fets recollits en l’acta policial i plasmats en la resolució sancionadora “són eloqüents”. “L’empresa sancionada era conscient que l’extracció d’àrids era, sens dubte, il·legal”, indica el TSJ-CV.

La resolució sancionadora sostenia que, malgrat que no hi tenia autorització, “així i tot” feia la seua activitat il·legal. També recorda que l’empresa és titular de la parcel·la i “hi du a terme actuacions sense les autoritzacions degudes i sense complir les mínimes normes de seguretat, sense pla de tasques [o] sense coordinació d’activitats en matèria de prevenció de riscos laborals”.

L’empresa “reconeix la culpabilitat”

La sentència que confirma la sanció greu (de 60.000 euros, tenint en compte les “circumstàncies estimades”) argumenta que la mercantil “sap que l’extracció en quantitats considerables es fa sense autorització des de fa molt de temps”, concretament des del 2006.

A més, la firma “reconeix la seua culpabilitat per dur a terme l’extracció sense tindre una llicència de què manca i, per aquesta raó, després de l’obertura de l’expedient sancionador tracta de legalitzar la seua actuació, amb coneixement de la il·legalitat que comet”, cosa que per al TSJ-CV constitueix “motivació suficient” per a aplicar la sanció.

“És clara la seua culpabilitat”, conclou la sentència, que no és ferma, i imposa les costes a l’empresa.