Francisco Camps, ante el juez de Gürtel: "Álvaro Pérez no es ni ha sido nunca amigo mío"

Pese a que se llamaban en nochebuena para hablar de sus regalos, conversación en la que afloró la famosa expresión "amiguito del alma", y a pesar también de que Francisco Camps asistió como invitado a la boda de Álvaro Pérez 'el Bigotes' teniendo éste al entonces president como uno de los referidos en sus discursos, Camps no ha querido reconocer como amigo a 'el Bigotes' ante el juez de la Gürtel.

"Daba la sensación de que el único amigo que tenía en la vida aparte de Dios, era Álvaro Pérez. Álvaro Pérez no es ni ha sido nunca, en ese concepto de amistad que se ha intentado trasladar durante estos años, un amigo mío. Ni compartíamos nada, ni gustos, ni intereses, ni ilusiones, ni expectativas de ningún tipo. Hasta ese momento la gente era consciente de ello, de hecho no tenemos fotos paseando por el campo o fotos bañándonos en la playa". Así se expresa en en el vídeo destapado por la Cadena Ser, en la que niega la relación que sí que ha reconocido en todo momento 'el Bigotes'.

Así, cabe recordar que la cordialidad que se mostraba en la conversación telefónica navideña llegó hasta el extremo de que la esposa de Camps también participó de ella para elogiar los regalos recibidos. Por otro lado en la boda (en la que estuvo en la misma mesa que Ricardo Costa y otros condenados en Gürtel) en su discurso de novio el Bigotes, sobre el expresidente, afirmaba en aquel 14 de marzo de 2008: "Paco Camps, Presidente de la Generalitat, al que todo el mundo llama Paco [...] un día me vio sufrir, porque estaba un poco cansado de estar en Madrid, y me dijo: 'chico, vente a Valencia'. Y aquí estoy, presidente". Además Pérez llegaba a afirmar: "Siempre me ha dado cosas buenas, siempre se preocupa de mí" y que "es cojonudo como persona y como amigo, no falla jamás, y eso es la hostia. Gracias".

Posteriormente 'el Bigotes' ha mantenido que sí que existía dicha relación de amistad, pero que tras ser condenado en Gürtel y repudiarlo el expresidente durante el proceso Pérez llegó a decir de Camps que era "una mierda como amigo".

En el mismo vídeo Camps señala a los medios del Grupo Prisa, tanto a la Cadena Ser como a el diario El País, acusa de haber cometido sobre él una "persecución" para "destruir mi imagen, ridiculizarla hasta el máximo", y que "desgraciadamente en Estado de Derecho nadie me defendió, pero la fortaleza y la entereza de persones creyentes creo que al final nos permiten mantener la presión mediática y social a la que a veces nos vemos sometidos".

Señala a Ricardo Costa

Francisco Camps también señaló a Ricardo Costa como responsable de la contabilidad del PP en su calidad de secretario general, afirmando que "si se ha creado una deuda [con Álvaro Pérez] con el partido, con el partido, que habría que ver si es que hay más cosas entre ellos dos, si es que las hay, obviamente no voy a dejar entrever aquí nada porque no me corresponde, él es el causante en todo caso de esa deuda. Porque quien decide el acto así.. el acto asà... o el acto vamos a poner no sé que cosa es el partido, no el gobierno".

Pero además Camps alude en su declaración directamente al juez que le esta tomando testimonio, José de la Mata, recordándole su anterior ejercicio como Director General de Modernización de Justicia con el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Camps alude a de la Mata afirmando para defenderse que "usted que ha sido Director General con un Gobierno, y es una cosa muy importante, el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, que fue su presidente, estoy convencido de que no tenía ni idea de cómo funcionaba la economía del partido".

Así como alegato afirmaba que "los presidentes nos libramos muy mucho de tener concomitancia entre el gobierno y el partido. Porque si él me cuenta a mi que hay un problema económico, ya puede contar que me ha contado que hay un problema económico y a ver cómo se resuelve un problema económico siendo yo el presidente de un gobierno que adjudica obra pública, servicios o prestación de cualquier tipo. Por eso desde el principio a todo el mundo siempre les he dicho separad estrictamente el gobierno de la organización partidaria".