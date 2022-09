Euskadi, con la mitad del alumnado en colegios privados, debate sobre el peso de la pública

Euskadi es la comunidad autónoma de España con más porcentaje de su alumnado matriculado en centros de titularidad privada. A los centros concertados religiosos se le suma la potente red de ikastolas. Casi el 50% no estudia en la red pública, por delante del 45% de Madrid. De media en España, el paso de la privada (concertada o no) es del 33% y, en Europa, del 19%. En paralelo, los estudiantes con mayores necesidades (como los migrantes) han ido concentrándose en colegios públicos ante la política de cuotas encubiertas en muchos concertados, a pesar de esta prohibidas. En el primer borrador de la futura ley educativa, surgido de un pacto político entre los dos partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, y las dos fuerzas principales de la oposición, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, se prevé la posibilidad de publificar centros privados, aunque al menos Elkarrekin Podemos-IU y agentes del sector como el sindicato Steilas o la plataforma Ehige ya se han apresurado a alertar de que el refuerzo al sistema público es insuficiente o directamente inexistente.

Elkarrekin Podemos-IU amaga con romper el pacto educativo por no primar a la pública ni combatir la segregación

Elkarrekin Podemos-IU ha amagado con romper el acuerdo por este motivo y por no ver reflejados los compromisos para evitar la segregación o la guetización en algunos centros muy concretos. Para Steilas, central mayoritaria en la enseñanza pública no universitaria, la ley tiene incluso “espíritu privatizador”, según el análisis que han hecho público. El sindicato cree que el Departamento que dirige Jokin Bildarratz se ha inventado un concepto, el de “Servicio Vasco de Educación” para aglutinar a todos los centros financiados con fondos públicos, esto es, a los propios y a los concertados. “No es más que un eufemismo perverso para legislar un rescate a los centros privados”, interpretan.

Se fundamentan en que no solamente hay que mirar a la ley sino a los recientes decretos de desarrollo del día a día que se han ido conociendo. Mientras en comunidades vecinas como La Rioja se ha querido aprovechar la tasa de natalidad a la baja para ir reduciendo la concertación de aulas -que en puridad es un mecanismo auxiliar para atender una demanda no satisfecha por la Administración-, en Euskadi Educación redujo el ratio de alumnos por grupo para poder mantener todos los conciertos. “Y por si fuera poco -añade Steilas- el Departamento también propone fusiones de centros públicos”.

“La normativa que se está desarrollando es desfavorable a la escuela pública”, sostiene también Ehige, confederación de padres de la pública. Ya con el decreto de planificación interpretraron que se reforzaba la “educación privada-concertada” y que se dejaba la pública “en un segundo plano”. Tiene como objetivo mantener un nivel de concertación educativa que no se corresponde con el contexto de bajada de natalidad actual, evitando el cierre de aulas en los centros privado-concertados. “Es claramente un rescate económico de las patronales de centro educativos religiosos y de las ikastolas privadas, poniendo en evidencia una vez más que, aunque estos centros se financian con fondos públicos, no se les aplica el criterio de optimización de recursos públicos”, señalaban.

En Euskadi Irratia, Koldo Tellitu de la red Ikastolen Elkartea, ha manifestado que aprecia lo contrario en la nueva propuesta legislativa, esto es, que se prima lo público. “Tenemos dudas, preocupaciones y profundas discrepancias, aunque no podemos perder la oportunidad para poner la ley en la buena dirección. No podemos olvidar que será una ley para un plazo largo”, ha señalado. Ha llegado a afirmar que le parece injusto que se prevean auditorías para los colegios privados como las ikastolas y no para los públicos, orillando que sus presupuestos son visados por el Parlamento y luego controlados tanto internamente como por el Tribunal de Cuentas.

El consejero de Educación Jokin Bildarratz, apenas ha dado detalles sobre los contenidos de la ley en una entrevista en ETB. Ha preferido descartar que el proceso continúa, que hay período abierto para recoger aportaciones. “Cada agente educativo tiene su propia opinión y debemos escuchar todas ellas, aunque a veces sean contradictorias”, ha afirmado el titular de Educación. Los socios de Gobierno, el PSE-EE, no ven con malos ojos la propuesta y destacan que siempre estarán del lado del refuerzo de la pública.