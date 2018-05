El PP acusa al PNV de seguir la "hoja de ruta marcada por ETA" con la reforma del Estatuto vasco

El PP vasco ha vinculado directamente la reforma del Estatuto de 1979 que debate el Parlamento autonómico y, en concreto, la "radical" propuesta del PNV con la "hoja de ruta marcada por ETA" para el "reconocimiento nacional" vasco en su declaración final de la pasada semana. Tan es así que el portavoz 'popular', Borja Sémper, se ha referido al hipotético texto como el "Estatuto de Cambo", en referencia a la localidad vascofrancesa que acogió una conferencia internacional para escenificar la disolución de la organización terrorista. Pese a todo, el PP estima que es "absolutamente conveniente" que el presidente Mariano Rajoy pacte con este mismo partido los presupuestos generales de 2018.

El Parlamento vasco inició hace un lustro los trabajos para actualizar el marco autonómico en el seno de una ponencia de autogobierno. Los trabajos, al ralentí todo este tiempo, han empezado a adquirir velocidad de crucero en 2018 con las distintas propuestas de reforma presentadas por los partidos políticos. La que más atención acaparó fue el esperado documento del PNV. El "nuevo estatus" de la formación mayoritaria en Euskadi apelaba al carácter nacional del pueblo vasco, pedía voz propia internacional y limitaba el ejercicio del derecho a decidir a recuperar las consultas "habilitantes" para las reformas estatutarias de la II República frente a la vía catalana. Aseguraba tener todo el paraguas legal al estar reconocidos los "derechos históricos" vascos en la Constitución.

Desde la pasada semana, la ponencia de autogobierno aborda punto por punto la futura redacción del nuevo Estatuto, que luego será perfilada por un grupo de expertos aún no seleccionados. El pasado 2 de mayo y este miércoles ha estado sobre la mesa la elaboración de un preámbulo para la nueva 'ley de leyes' vasca, apartado que no tenía el Estatuto de Gernika y que resultó muy polémico -sentencia del Constitucional incluida- en la reforma del Estatut catalán. Para este debate, el PNV ha concretado su propuesta y propone desde el arranque del articulado el reconocimiento nacional de Euskal Herria -que engloba a Navarra y los territorios vascofranceses- y una relación de "naturaleza confederal" -de tú a tú- con España.

La propuesta ha levantado ampollas. El PSE-EE socio del PNV en el Gobierno vasco, en las tres diputaciones forales y en las tres capitales, adelanta que "no se puede cambiar la Constitución con un Estatuto" y rechaza esa propuesta al ver necesario un enfoque "legal y con seguridad jurídica" que, además, prime "los derechos sociales frente a los nacionales". Los socialistas, que ya habían visto la sombra del 'plan Ibarretxe' en este proceso, no serán "cómplices" y podrían formular un "voto particular" si el PNV se apoya en EH Bildu para un articulado soberanista, pero entiende que no está en riesgo su pacto institucional con los peneuvistas porque "el autorgobierno quedaba excluido" de los acuerdos y las discrepancias estaban ya previstas de antemano.

Elkarrekin Podemos, que ya ha avanzado que no desea que una futura reforma del Estatuto deje fuera a PSE-EE y PP y sea netamente soberanista dejando de lado lo social, lamenta que desde el arranque mismo de las conversaciones el PNV se apoye en "maximalismos". "La pluralidad es tan nuestra como el euskara" más cuando "se acaba de dejar atrás una página negra de violencia política", ha proclamado al término de la ponencia de este miércoles Lander Martínez, secretario general de Podemos en Euskadi y portavoz parlamentario de la confluencia con IU y Equo.

Sólo EH Bildu ve con optimismo el desarrollo de la ponencia y considera "positivas" las propuestas planteadas. "Estamos un poco más cerca del estatus que necesita la sociedad vasca", se han felicitado fuentes de la coalición de la izquierda abertzale.

Pero el PP se ha descolgado con la crítica más dura contra el PNV. Sémper se ha referido a su propuesta de preámbulo como el documento "más radical de la historia" entregado por esta formación al Parlamento. Creen los 'populares' que "diseña una identidad única y exclusivamente nacionalista", que "liquida el consenso estatutario y constitucional" y que emula a Catalunya.

Sin embargo, el habitualmente moderado Sémper ha dado un paso más allá y ha vinculado directamente el documento nacionalista con la "hoja de ruta marcada por ETA" en su comunicado de disolución, con el que ha comparecido ante los periodistas el portavoz para leer algunos de sus pasajes. "Nos parece relevante el contexto", ha insistido Sémper sobre el hecho de que Euskadi aborde este debate "sólo una semana después" del fin de la banda terrorista. "Es el Estatuto de Cambo, el Estatuto que recoge de forma meridiana la hoja de ruta marcada por ETA en su comunicado de disolución", ha remarcado Sémper esgrimiendo ese documento.

Y ha seguido: "De seguir por este camino [el PNV] se revienta la legislatura y habrá consecuencias sociales y económicas". El PP ha apoyado los dos últimos presupuestos del lehendakari Iñigo Urkullu, que gobierna en minoría con el PSE-EE y ahora anuncia "batalla" en la ponencia de autogobierno, de la que no valoran marcharse al contrario que lo que ocurre en la ponencia que gestiona precisamente el final de ETA y en la que los 'populares' nunca han estado al considerar que no condena el terrorismo de manera clara.

Al mismo tiempo, el PP ha tenido el apoyo de los nacionalistas en las Cortes Generales y de hecho se ha encauzado en las últimas semanas la continuidad de esa alianza de cara a los presupuestos generales de este ejercicio. Preguntado por la posible incongruencia de buscar en Madrid esos pactos con quien se vincula a ETA en Vitoria, Sémper ha pronosticado que Rajoy contará con los votos de Ciudadanos y del PNV y que es "absolutamente conveniente" mantener esos acuerdos con la formación nacionalista vasca.