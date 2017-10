Los organismos estatutarios valencianos serán paritarios por ley

Las Corts han aprobado este miércoles modificar las leyes reguladoras de las instituciones de la Generalitat que recoge el Estatut d'Autonomia para garantizar la paridad de género en sus órganos, de forma que la Sindicatura de Greuges, Sindicatura de Comptes, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Valencià de Cultura, el Comité Económico y Social y el Consell Jurídic Consultiu deban contemplar la presencia igualitaria de hombres y mujeres en su composición.

La propuesta, que ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos menos el PP, pretende subsanar la composición de los órganos estatutarios, que está "lejos de velar por la representatividad de las mujeres", según consta en el texto de la proposición de ley, que defiende la necesidad de "garantizar de manera efectiva la composición representativa entre mujeres y hombres de sus órganos y garantizar la igualdad de oportunidades".

La socialista Rosa Mustafá ha indicado que esta ley permite "mejorar las instituciones de la Generalitat" y ha advertido de que las mujeres ya no solo quieren empoderamiento: "Queremos la mitad del poder".

Desde Compromís, Fran Ferri, ha asegurado sentirse "orgulloso" de pertenecer a la Cámara cuando se aprueba "una de las leyes más importantes de esta legislatura", en la que se modifican seis normas para conseguir "un objetivo muy sencillo y a la vez irrenunciable: la igualdad de hombres y mujeres".

La diputada del PP Blanca Garrigues ha criticado que con esta ley "el tripartito ha hecho gala de su sectarismo más rancio" excluyendo "al grupo mayoritario" por pensar diferente y ha lamentado que opten por "la imposición". "¿Creen que las mujeres necesitamos cuotas para que nos elijan?", ha preguntado, para remarcar que los 'populares' apuestan por sus capacidades y sus méritos.

"Las mujeres estamos sobradamente preparadas para ocupar puestos de responsabilidad y no necesitamos que nadie nos regale nada, somos iguales", ha dicho, para lamentar que esta iniciativa "infravalora" a las mujeres y las trata "desde una lógica paternalista". Además, ha remarcado que su portavoz y presidenta del PPCV es una mujer, cuando el presidente de la Generalitat, de las Corts y los portavoces de PSPV, Compromís y Podemos son hombres.

Cristina Cabedo (Podemos) ha asegurado que este es "un día histórico" en el que "se repara el daño ocasionado a las mujeres en una esfera como la representación institucional" y se utilizan las instituciones como "instrumento ejemplificador" para "romper el imaginario de que las mujeres no pueden, no se lo merecen o algo raro pasa para que no estén en las instituciones".

La diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres, pero ha advertido que estas no quieren "ser un número", sino que se valore su talento. Por ello, ha abogado por legislar la igualdad de oportunidades y no a través de cuotas.